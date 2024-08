Veter nas bo odnesel s seboj

V nadaljevanju preberite:

»Ko govorim o 'poetičnem filmu', to ne pomeni, da govorim o filmu, povezanem s poezijo. Ko govorim o 'poetičnem filmu', ne govorim o posredovanju humanih sporočil. Govorim o filmu, ki je poezija, ki se ponaša z zapletenimi kvalitetami poezije in se odlikuje z njenim ogromnim potencialom,« je nekoč dejal Abbas Kiarostami. Slednjemu se bo posvečala tudi letošnja edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki bo v prestolnici med prihodnjim torkom in nedeljo.