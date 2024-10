Kaj se lahko naučimo od uporabnikov generativne umetne inteligence pri delu

Hiter napredek tehnologije je odprl vrata novi dobi inovacij, v kateri umetna inteligenca igra ključno vlogo. Zanjo se je že izkazalo, da lahko preobrazi različne panoge, saj avtomatizira procese in zagotavlja spoznanja za napovedi. Z napredkom na področju generativne umetne inteligence je teh zmogljivosti vedno več, saj omogočajo ustvarjanje novih vsebin, iskanje svežih vpogledov in spodbujanje inovacij izdelkov. Zmogljivosti generativne umetne inteligence so nepogrešljive za podjetja, ki si prizadevajo ostati konkurenčna. Vodilni delavci v podjetjih morajo prepoznati potencial umetne inteligence, da preoblikuje celotne panoge, prav tako pa morajo spodbujati kulturo eksperimentiranja, učenja in razvoja novih veščin, če želijo izkoristiti nove prednosti.

Kristina Tikhonova FOTO: Microsoft

»Razvoj inovativnih tehnologij pomeni, da smo v Microsoftu sami svoja prva stranka. Še preden jih predstavimo svojim strankam in celotnemu trgu, se moramo naučiti, kako jih uporabljati, in odkriti načine uporabe, ki bodo imeli največji vpliv na poslovanje posameznih oddelkov. V preteklem letu smo se prepričali, kako pomemben je postopek uvedbe. Če želimo, da zaposleni razvijejo nove veščine, moramo zavestno vložiti trud in čas. Ko pa uvedba doseže kritično maso, je mogoče videti, kako začnejo vaša znanja izstopati, kako postanete bolj storilni in kako se spremeni vsakodnevno delo. Zdaj lahko svoje znanje delimo z drugimi in tako vsem olajšamo preobrazbo, ki jo prinaša umetna inteligenca,« je dejala Kristina Tikhonova, generalna direktorica Microsofta za jugovzhodno Evropo. »Vodilni delavci, ki umetno inteligenco vidijo kot priložnost in lahko ustvarjalno razmišljajo o razvoju svojega poslovanja, že ustvarjajo konkurenčno prednost za novo obdobje poslovanja. To jim uspeva tako, da v svojih organizacijah spodbujajo kulturo, ki na prvo mesto postavlja umetno inteligenco.«

Poročilo o trendih na delovnem mestu (Work Trend Index Report) poudarja, da bo leto 2024 obdobje rastoče uporabe umetne inteligence, pri čemer izpostavlja podatek, da jo pri delu redno uporablja že 75 odstotkov zaposlenih. Vendar številna podjetja še vedno nimajo strategije za umetno inteligenco, zaradi česar zaposleni na delo prinašajo svoja orodja, kar odpira vprašanja glede varnosti podatkov. Če želijo organizacije umetno inteligenco uporabljati varno, morajo vlagati v orodja umetne inteligence, ki jih zagotavlja podjetje, ter nato njihovo uvedbo podpreti z učinkovitimi programi usposabljanja, kar zagotavlja njihovo varno uporabo.

Umetna inteligenca velikim in malim podjetjem odpira enake pogoje

Nekoč je bila glavna razlika med velikimi in malimi podjetji dostop do napredne tehnologije in usposobljenih zaposlenih. Zdaj je umetna inteligenca široko dostopna in na voljo organizacijam vseh velikosti. To dejstvo poudarjajo rezultati Microsoftove raziskave o vplivu Copilota, enega najnaprednejših Microsoftovih orodij umetne inteligence: podjetja ne glede na svojo velikost že opažajo višjo storilnost, ki je posledica vključevanja umetne inteligence v poslovanje.

Natančneje, podjetja v panogah, kot so finance, blago za široko porabo, energetika, telekomunikacije in zabava, že uporabljajo orodja umetne inteligence za izboljšanje poslovanja in administrativne naloge, s čimer razbremenijo svoje zaposlene. Copilot se na primer uporablja za zapiske, pripravo povzetkov sestankov in pisanje poročil, da se lahko zaposleni osredotočijo na bolj strateške naloge.

Od poročil do proračunov: z orodji umetne inteligence imajo zaposleni čas za strateški razmislek

Microsoftova raziskava je pokazala, da 70 odstotkov uporabnikov rešitve Copilot izkusi večjo storilnost. V finančni panogi, v kateri zaposleni tradicionalno porabijo veliko časa za analizo in pripravo poročil, je potencial umetne inteligence velikanski.

Višja učinkovitost, ki je rezultat umetne inteligence, je opazna tudi pri nalogah, kot je priprava proračuna, pri katerih sodelujejo velike ekipe in ki zahtevajo kompleksne podatke iz več virov. Mert Yaycıoğlu, finančni direktor Enerjise Üretim, vodilnega turškega energetskega podjetja, je izpostavil prednosti in povedal: »Copilot nam je omogočil, da pospešimo postopke priprave izhodnih podatkov. Na primer, čas, potreben za pripravo proračuna, smo skrajšali za 60 odstotkov.«

Zaposleni z uporabo tehnologije za ponavljajoča se ali dolgotrajna opravila prihranijo čas za bolj ustvarjalno in koristno delo. Bhuvan Pawar, vodja digitalnih inovacij, avtomatizacije in analitike v podjetju Asahi Europe & International, je pojasnil: »Menimo, da lahko ta čas bolje izkoristimo, na primer za strateško načrtovanje in kritično razmišljanje o tem, kako se povezujemo s potrošniki in internimi deležniki.« Podjetje zdaj raziskuje, kako bi lahko uporabilo umetno inteligenco za izboljšanje izkušnje potrošnikov. Delo z blagom za široko porabo pomeni sodelovanje s strankami, ki imajo trgovine odprte ves teden, tako da morajo biti ekipe pripravljene, da naročila sprejmejo, kadar koli je to potrebno. »Če bi torej AEI imel digitalnega zaposlenega z umetno inteligenco, bi lahko z njim govorili kadar koli, oddali naročilo na naši platformi in pravočasno prejeli svoje blago,« je pojasnil Pawar.

EPAM, vodilno tehnološko svetovalno podjetje za področji strojne in programske opreme, se hitro prilagaja novim tehnologijam. V svoje delo so uvedli orodja z umetno inteligenco in osvojili tehnologijo, ki jo ponujajo naročnikom. Aliaksandr Baradyntsau, podpredsednik oddelka za skrb za stranke pri podjetju EPAM, je povedal: »Ko gre za umetno inteligenco, so stvari podobne, kot so bile nekoč pri tehnologijah v oblaku. Vsi govorijo o njih, vendar ne razumejo vsi, kaj je mogoče. Naše izkušnje s pomočnikom Copilot nam omogočajo, da umetno inteligenco razložimo naročnikom, ki morda tehnologije ne postavljajo na prvo mesto.«

Ni treba, da so zaposleni strokovnjaki za umetno inteligenco – le pripravljeni morajo biti na preizkušanje in učenje

FOTO: Microsoft

Tipično napačno prepričanje je, da morajo biti zaposleni strokovnjaki za umetno inteligenco, če želijo imeti koristi od orodij, kot je Copilot. V resnici umetna inteligenca postaja vse bolj intuitivna, saj od uporabnikov zahteva le, da so pripravljeni preizkušati različne stvari in se učiti. Microsoftova raziskava je pokazala, da 79 odstotkov zgodnjih uporabnikov pravi, da umetna inteligenca zmanjšuje obremenjenost z administrativnimi opravili.

Podjetje O2 Czech Republic je integriralo orodje Microsoft Copilot, da bi poenostavilo administrativna opravila in zaposlenim zagotovilo več časa, da se osredotočijo na inovacije. O2 se zaveda potenciala umetne inteligence, zato je ustanovil tudi center za umetno inteligenco Dataclair.ai, ki skrbi za inovacije s pomočjo umetne inteligence. »Obdelujemo velike količine podatkov in nato z algoritmi umetne inteligence ter napredno analitiko iščemo vpoglede, s katerimi lahko izboljšamo storitve za stranke in svoje poslovanje,« je pojasnil Petr Hirš, direktor centra za umetno inteligenco v družbi O2 Czech Republic.

V banki Česká spořitelna je 170 prostovoljcev prvič preizkusilo, kako lahko Copilot pomaga pri vsakodnevnem poslovanju. Martin Kobza, član uprave in direktor poslovanja, je pojasnil cilje podjetja pri uporabi orodij z umetno inteligenco pri vsakodnevnih opravilih: »Zastavili smo si cilj, da s pomočjo umetne inteligence storilnost zaposlenih v dveh letih povečamo za trideset odstotkov. Proaktivno jim ponujamo nove tehnologije za delo, saj ne želimo, da bi jih morali sami iskati na spletu.«

Bodo orodja umetne inteligence postala običajna tehnologija v poslovanju?

Širše vprašanje je, ali bo umetna inteligenca postala standarden del poslovanja. 71 odstotkov uporabnikov rešitve Copilot, ki so sodelovali v Microsoftovi raziskavi, je povedalo, da so pri vsakdanjih opravilih prihranili veliko časa.

Vodilna zabavna platforma v Afriki MultiChoice, ki storitve zagotavlja 23,5 milijona gospodinjstvom na 50 trgih, je naletela na izziv upravljanja časa. Podjetje se je zato obrnilo k umetni inteligenci, da bi poiskalo orodje, s katerim bi zaposleni za svoje vsakodnevno delo porabili manj časa. Po besedah Sane Abbas, vodje programa v podjetju MultiChoice, je v dinamičnem okolju s pogostimi sestanki Copilot čas, potreben za administrativna opravila, skrajšal s treh do štirih ur na dan na samo uro na dan.

OPAP, največje grško podjetje za igre na srečo, je med prvimi na svetu v svoje poslovanje integriral orodje umetne inteligence. »Smo šele na pragu nove dobe, v kateri bo tehnologija spet spremenila naša življenja. Menim, da bo Copilot v prihodnosti postal tako običajno orodje, kot sta danes Microsoft Word ali PowerPoint,« je povedal Costis Paikos, direktor digitalnega oddelka v podjetju OPAP.

Prihodnost: uporaba umetne inteligence za strateško odločanje in varno poslovanje

Umetna inteligenca se še naprej razvija in možnosti njene uporabe presegajo avtomatizacijo. Njena prava moč je v strateškem odločanju, zagotavljanju osebno prilagojenih izkušenj za stranke in napovedni analitiki. Zgodnji uporabniki kažejo, da lahko umetna inteligenca zmanjša stroške, poveča storilnost in spodbudi inovacije. Skozi zgodovino so napovedi izgub delovnih mest zaradi tehnologije zanemarile širšo sliko: nastanek novih panog in vlog, ki se vedno znova pojavijo zaradi inovacij. Izziv ni ukinitev delovnih mest, temveč pomoč panogam in ljudem, da se prilagodijo temu prehodu.

Naslednja meja je zagotavljanje varnosti podjetij, ko izkoriščajo to moč. Vodilni delavci morajo na prvo mesto postaviti upravljanje umetne inteligence in varnost podatkov, s čimer bodo zagotovili, da obljube umetne inteligence spremlja pazljivost pri zaščiti občutljivih informacij.

Naročnik oglasne vsebine je Microsoft