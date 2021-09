Agnetha, Björn, Benny in Anni-Frid: Hvala, da ste nas čakali

Foto Abba Voyage



Nove skladbe, nov album?

Četverica se je uradno razšla decembra 1982, zadnji skladbi Under Attack in The Day Before You Came sta izšli na dvojnem kompilacijskem albumu The Singles (The First Ten Years). Njihov zadnji javni nastop je sledil tri leta kasneje v švedski televizijski oddaji, ki je počastila njihovega menedžerja Stiga Andersona. A potem so desetletja vsi štirje glasbeniki vsak zase zagotavljali, da se ne bodo več vrnili pred mikrofone. Zavrnili so tudi milenijsko ponudbo za milijardo dolarjev, ki bi jih dobili za 100 koncertov.Popolnoma drugačno vabilo s podobo štirih žarečih planetov, ki jo spremlja datum 2. september, pa se je pred tednom dni pokazalo na spletni strani skupine Abba Voyage. Za kaj natančno gre pri skrivnostnem projektu, se ne ve, toda pričakuje se nekaj velikega: danes malo pred sedmo zvečer po srednjeevropskem času naj bi vsi štirje razglasili turnejo s hologrami, ki so jo napovedovali že leta 2016 kot prelomni podvig z uporabo najnovejših tehnologij, »ki bo novi generaciji oboževalcev omogočil, da vidijo, slišijo in začutijo Abbo na način, ki si ga prej niso predstavljali«. Ali kot je takrat za BBC povedal Benny Andersson, »časovni stroj, ki ujame bistvo tega, kdo smo bili in kdo smo«.Björn Ulvaeus pa je v zgodnjih fazah produkcije povedal, da je idejo skupini predstavil menedžer skupine Spice Girls Simon Fuller. »Prišel je v Stockholm in povedal, da lahko naredimo digitalne kopije samih sebe določene starosti ter da lahko te kopije nato gredo na turnejo in pojejo naše pesmi. Ta projekt sem videl na pol poti in je osupljiv.«Kot pišejo britanski mediji (večina se jih pri tem sklicuje na tabloid The Sun), bomo Abbo lahko spremljali kot nekakšne »abbatarje«. Abba Voyage bo predstavil tudi nov dokumentarni film, ki sledi novemu ustvarjanju glasbe do gradnje namensko zgrajenega gledališča v olimpijskem parku v Stratfordu v vzhodnem Londonu, ki naj bi se odprlo maja prihodnje leto. Gledališče bo gostilo osem predstav na teden in bo gledalcem omogočilo 360-stopinjsko glasbeno doživetje. Govori se tudi oveč novih skladbah skupine in celo novem albumu.Karkoli že bo, ABBA se končno vrača in očitno je za svet v pandemiji nekakšno blažilno sredstvo. Za mnoge nostalgija, za druge morda odkritje nečesa novega. Oboževalci skupine, ki si že leta prepevajo hite Mamma Mia, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Take A Chance on Me, Lay All Your Love on Me, Super Trouper, The Winner Takes It All, Money, Money, Money, so se na družbenih omrežjih že odzvali: Čakali smo na vas!Švedska skupina je bila ustanovljena leta 1972 in kmalu postala ena najbolj priljubljenih pop skupin v zgodovini glasbe. Po zmagi na tekmovanju za pesem Evrovizije s skladbo Waterloo leta 1974 so prodali skoraj 400 milijonov singlov in albumov po vsem svetu, muzikal Mamma Mia! po njihovih uspešnicah si je ogledalo več kot 50 milijonov ljudi, uspešnica pa je bil tudi hollywoodski istoimenski film, ki je dobil še svoje nadaljevanje.