Aktivisti želijo rešiti 200-letno jelko

Okoljevarstveniki v italijanski severni provinci Trentino so začeli kampanjo za ustavitev poseka dvesto let stare jelke, ki so jo vatikanske oblasti predvidele za osrednji del tamkajšnje božične dekoracije. Tako imenovani »zeleni velikan« je visok 29 metrov in naj bi ga prihodnji teden posekali v gozdu v dolini Ledro, nato pa ga prepeljali v Vatikan in postavili na Trgu svetega Petra, kjer ga bodo odkrili 9. decembra.

Tradicija božičnega drevesa v Vatikanu sega v leto 1982. Od takrat Vatikanu vsako leto podarijo jelko, ki jo posekajo v Italiji, včasih pa tudi v drugih evropskih državah. Kot piše Guardian, so ljudje ponavadi ponosni, kadar prav njihovo regijo izberejo za posek jelke, a več okoljskih združenj v Trentinu je odločenih prekrižati letošnji načrt.

Papežu Frančišku so napisali odprto pismo in ga pozvali, naj preneha s tem, kar so opisali kot »nekoristno žrtev«. Več kot 40.000 ljudi je podpisalo peticijo in prebivalci Ledra, mesta s približno 600 prebivalci, naj bi načrtovali protest z blokado ceste, da bi preprečili prevoz drevesa v Rim. Papeža, ki pogosto graja zanikalce podnebne krize, so v pismu opomnili na njegova stališča. »Nedosledno je govoriti o boju proti podnebnim spremembam in potem ohranjati takšne tradicije, ki zahtevajo izločitev tako starodavnega in simboličnega drevesa,« so zapisali.

V peticiji so ljudi pozivali, naj se s podpisom izrečejo proti »povsem potrošniški praksi« uporabe živih dreves »zgolj za reklamne namene in nekaj smešnih selfijev«.

Na njihovo akcijo se je že odzval župan mesta Ledro Renato Girardi, ki je na strani Vatikana. Italijanskim medijem je povedal, da »ni pričakoval takšne zlobe« in da aktivisti »uničujejo božične praznike samo zaradi rastline«.

»Podariti želimo samo jelko in poudarjam, da bi, če je ne bi podarili, končala v žagi,« je dejal in pristavil, da z gozdovi v dolini gospodarijo v skladu s sistemom gozdarskega certificiranja evropske komisije.

»Jelka, ki jo bomo odstranili, je del ene od parcel, ki jih je treba posekati za pravilno gojenje gozda,« je dejal in zanikal trditve aktivistov, da bodo v operaciji, ki naj bi stala 60.000 evrov, ​​podrli še 39 dreves in jih poslali v Vatikan, da bi okrasila notranja območja majhne mestne države.

»Netočnosti [v njihovi pritožbi] ne manjka. Res je, da bo 40 dreves šlo proti Vatikanu, vendar bo preostalih 39 kupljenih v specializiranih drevesnicah, saj je Vatikan že od začetka izražal svojo naklonjenost umetnim jelkam, ki so primerne za notranje prostore, saj ne izgubijo iglic. Ta drevesa imajo še eno posebnost: ne rastejo v Ledru,« je dejal župan in pojasnil, da so stroški sekanja in prevoza zelenega velikana znašali 6000 evrov.