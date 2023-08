Ali veste, kaj se bo dogajalo 9. septembra?

Deveti september bo v znamenju edinstvene tekaške poslastice – na sporedu bo tradicionalni Triglav tek, ki vsako leto privabi številne tekače vseh generacij in tudi vrhunske slovenske športnike, ki želijo s svojim vzorom spodbujati zdrav življenjski slog.

Triglav tek ponuja šest tekaških preizkušenj, zato je primeren za različno kondicijsko pripravljene tekače vseh generacij. Izkušene tekače čakata polmaraton – 21 km in tek na 10 km, ljubitelje krajših prog tek na 5 km, tiste, ki radi zmagujejo složno, pa štafetni tek trojk 3 x 3,4 km. Za živahnost na Triglav teku bosta tudi letos poskrbela družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 oziroma 700 m.

Preverite zahtevnost in posebnosti vsakega od tekov ter izberete traso po svoji meri.

Prijave na Triglav tek so odprte do vključno 3. septembra, na dan prireditve in pred njo na lokaciji prevzema startnih številk. Startne številke lahko prevzamete: 6. in 7. septembra od 8. do 18. ure v Triglav Labu (Dunajska 20, Ljubljana),

8. septembra od 16. do 19. ure na prireditvenem prostoru na Brdu pri Kranju in

na dan dogodka od 7. do 9. ure na prireditvenem prostoru Brdo pri Kranju. PRIJAVITE SE NA TRIGLAV TEK

Tecite v družbi največjih slovenskih športnikov

Tudi letos se bodo tekaške prireditve na Brdu pri Kranju udeležili števili slovenski športniki, ambasadorji Triglav teka: Nika Križnar, Anamarija Lampič, Jakov Fak, Klemen Bauer, Cene Prevc, Peter Prevc, Žan Košir, Rok Marguč in Timi Zajc.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Žan Košir bo na progi spodbujal najmlajše: »Sam sem v zadnjih letih udeleženec otroškega teka, pri katerem poskušam malčke spodbujati in jim predstaviti tek kot zabavo. Vsi vemo, kako pomembno je gibanje, zato je zmagovalec vsak, ki pride na cilj.« In ta je na Triglavu še lažje dosegljiv, predvsem zaradi neverjetnega vzdušja. »Vsi, ki se vsako leto srečujemo na Brdu pri Kranju, smo postali zelo povezani, kar ustvari posebno energijo, ki jo delimo med nove tekače in njihove spremljevalce,« z navdušenjem pove Žan, ki je v vlogi ambasadorja Triglav teka že od začetka.

Potrebujete dodatno spodbudo? Oglejte si video in foto utrinke z lanske prireditve. In ko se boste podali skozi startno linijo, imejte v mislih še nasvet Ceneta Prevca: »Ne ustavi se, ko boš utrujen, ampak ko prideš na cilj!« In na cilju se bo zabava nadaljevala, saj prireditelji Triglav teka obljublja bogat program.

Tekaška trasa v objemu narave

Trasa Triglav teka je res nekaj posebnega in ravno zaradi idilične okolice jo mnogi označijo za eno najlepših tekaških preizkušenj. Le Triglav tek namreč odpira vrata v osrčje protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Parka, ki s svojo skrivnostnostjo in odmaknjenostjo od vsakdanjega vrveža očara z bogato kulturno in naravno dediščino. Tekačev Triglav teka ne čaka vroč asfalt po mestnih ulicah ali – nasprotno – gorski tek, temveč urejene tekaške steze po neokrnjeni naravi, ki je pravi balzam za dušo.

FOTO: Zavarovalnica Triglav

Od starta izpred prireditvenega prostora večina tekaških tras poteka približno 400 metrov znotraj parka Brdo. Nato zavijejo v zaprti del lovišča, kjer tekači tečejo ob čudovitih jezerih v neokrnjeni naravi, ki je bivališče številne divjadi. Tako vam po teku na umirjenih ravnicah srčni utrip – poleg nekaj rahlih vzponov – lahko pospeši tudi kakšna gozdna žival.

S tekom boste prispevali za boljše razmere v porodnišnicah

Z udeležbo na Triglav teku boste tudi letos podprli društvo za izboljšanje razmer za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki mu bo Zavarovalnica Triglav izročila 10.000 evrov. Doslej je na prireditvi donirala že skoraj 159.000 evrov. Dogodek obenem prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in je tako del trajnostno naravnanega delovanja Zavarovalnice Triglav. Tudi letos bodo organizatorji Triglav teka trajnosti namenili posebno pozornost.

Trenirajte in se povežite s tekači v Triglav tek klubu na Stravi in se še do konca avgusta lahko potegujete za privlačne nagrade.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav