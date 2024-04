Francis Ford Coppola in Kevin Costner s svojima življenjskima projektoma

Sedeminsedemdeseti festival v Cannesu, ki se bo začel sredi maja, bo letos očitno slavil sage prekaljenih hollywoodskih mačkov. Na znameniti filmski festival se vrača 85-letni Francis Ford Coppola, dvakratni prejemnik zlate palme (leta 1974 za film Prisluškovanje, pet let pozneje za Apokalipsa zdaj), tokrat z epskim projektom Megapolis, ki ga je menda snoval kar 45 let in tudi sam financiral. V znanstvenofantastični drami o arhitektu, ki želi po uničujoči katastrofi znova zgraditi New York, sta med drugimi nastopila Adam Driver in Forest Whitaker.

Francis Ford Coppola je Megapolis sam financiral. FOTO: Angela Weiss/AFP

Svoje življenjsko delo bo predstavil tudi nekoliko mlajši, 69-letni Kevin Costner, še vedno pa je to projekt, ki mu je posvetil več kot polovico svojega življenja. Zunaj konkurence bo premierno predstavil prvega od štirih filmov iz sklopa, poimenovanega Horizon: An American Saga. »Ne morem si zamisliti boljšega kraja kot Cannes, da svetu pokažem rezultat tako čudovite pustolovščine,« je izjavil Costner.

Leta 2003 je na tem festivalu že predstavil vestern Spopad na zahodu, ki ga je režiral, soproduciral in v njem zaigral v glavni vlogi. Tudi pri novem projektu nastopa v več vlogah, kot režiser, soscenarist, producent in glavni igralec. Pred kamero so z njim sicer med drugimi stopili Sienna Miller, Sam Worthington, Luke Wilson in Jena Malone. Dogajanje prvega filma je postavljeno v čas ameriške državljanske vojne med letoma 1861 in 1865, ko se naseljenci v pokritih vagonih odpravijo na zahod. Drugi del bo premiero doživel sredi avgusta, preostalih dveh pa še niso posneli.

Horizon: An American Saga je Costnerjev četrti režijski projekt, doslej se je podpisal pod zelo dobro sprejeti vestern Pleše z volkovi (1990), za katerega je prejel oskarja za najboljši film in režijo, dramo Poštar (1997) in omenjeni Spopad na zahodu.

Hollywoodski zvezdnik je pritegnil pozornost konec osemdesetih in na začetku devetdesetih let, predvsem z glavno vlogo v filmu Nedotakljivi režiserja Briana de Palme, pa tudi v romantični komediji Bull Durhan, fantastični drami Polje sanj, zgodovinskem trilerju JFK, Robin Hoodu – princu tatov, Telesnem stražarju ... Nazadnje je zaigral v televizijski seriji Yellowstone.

V vseh svojih režijskih proektih tudi igra. FOTO: Valerie Macon/AFP

Letošnjo žirijo festivala v Cannesu vodi režiserka filma Barbie Greta Gerwig. Med bolj zanimive filme, ki jih bo ocenjevala, sodi glasbena komedija o šefu mehiškega kartela, ki si spremeni spol, Emilia Perez. Film je režiral z zlato palmo že nagrajeni Jacques Audiard. Med filmi, ki se bodo potegovali za zlato palmo, so tudi Dejanja usmiljenja grškega režiserja Jorgosa Lantimosa, v katerem prav tako igra Emma Stone, ki je za vlogo v njegovih Nesrečnih bitjih že prejela oskarja.

Veliko pozornosti naj bi po poročanju AFP pritegnil tudi biografski film o zgodnjih letih nekdanjega predsednika ZDA, ki se letos ponovno poteguje za ta položaj, Donalda Trumpa. Režiser filma The Apprentice je v Iranu rojen Ali Abbasi.

Kanadski mojster grozljivk David Cronenberg se v Cannes vrača s svojim najbolj osebnim filmom doslej The Shrouds, v katerem med drugim igra Vincent Cassel.