Glas, ki je prezgodaj utihnil

Whitney Elizabeth Houston spada med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov z več kot 220 milijoni prodanih plošč. Podrla je številne rekorde Elvisa Presleyja in Beatlov. Whitney Houston: pevka, ki je z glasom očarala svet nemške pisateljice Hanne Faber je romansirana biografija njenega uspešnega in tragičnega življenja, ki je nedavno izšla pri založbi Učila v prevodu Neže Kralj. Zgodba se začne, preden Whitney stopi na oder, da bi na podelitvi grammyjev zapela I Will Always Love You.