Oskarja za najboljšega stranskega igralca dobi ... Robert Downey Jr.

V Los Angelesu 96. podeljujejo najbolj prestižne filmske nagrade – oskarje. Pri številu nominacij vodi filmska uspešnica Oppenheimer, ki jih je zbral trinajst, sledi film Nesrečna bitja z enajstimi nominacijami, film Morilci cvetne lune pa ima eno nominacijo manj. Barbie je prejel osem nominacij.

Podelitev oskarjev poteka v prenosu televizije ABC iz gledališča Dolby v Hollywoodu, že četrtič jo vodi komik Jimmy Kimmel.

02:26 Prestižno filmsko priznanje za najboljši zvok je šlo v roke ustvarjalcem filma Interesno območje.

02:13 Oskarja za najboljšo fotografijo je dobil ... Hoyte van Hoytema za film Oppenheimer (tretji oskar večera za omenjeno dramo). Najboljši kratkometražni film je postal The Wonderful Story of Henry Sugar režiserja Wesa Andersona.

02:01 V kategoriji najboljši kratkometražni dokumentarni film je slavil The Last Repair Shop. Zlati kipec za najboljši dokumentarni film pa je dobil 20 dni v Mariupolu – ukrajinski film o življenju prebivalcev tega mesta pod okupacijo. Drugi film na temo vojne (po Interesnem območju) na letošnji podelitvi, ki je dobil oskarja.

»To je prvi oskar v ukrajinski zgodovini in najbrž bom prvi režiser na tem odru, ki bo dejal – želel bi si, da mi nikoli ne bi bilo treba posneti tega filma,« je ob prejemu oskarja povedal novinar Associated Pressa in ukrajinski režiser Mstislav Černov. Brutalni ruski napad na Mariupol se je začel 24. februarja leta 2022. Mstislav Černov je s svojo kamero stal v mestu, tudi ko so ga zapustile vse druge poročevalske ekipe.

01:51 Oskarja za najboljšo montažo je prejel film Oppenheimer oziroma montažerka Jennifer Lame. Pred kratkim je za svoje delo pri drami Oppenheimer prejela tudi že bafto. Po kategoriji najboljši stranski igralec je film o očetu atomske bombe dobil že drugega oskarja. Nominiran je v trinajstih kategorijah.

01:45 V kategoriji najboljši posebni vizualni učinki – nominirance in zmagovalca sta najavila igralca Danny De Vito in Arnold Schwarzenegger – je slavil film Godzilla Minus One.

01:33 Oskarja za najboljšo moško stransko vlogo je prejel Robert Downey Jr. za vlogo v drami Oppenheimer, osupljivo zgodbo očeta atomske bombe. To je prvi zlati kipec za igralca, ki je bil za oskarja sicer nominiran trikrat. Mnogi so mu pred letošnjo podelitvijo napovedovali oskarja, saj je bil v Oppenheimerju kot vodja komisije za atomsko energijo Lewis Strauss odličen. Režiser Christopher Nolan je o filmu po pisanju revije Time dejal: »Naj vam je všeč ali ne, J. Robert Oppenheimer je najpomembnejša oseba, kar jih je živelo. Ustvaril je svet, v katerem živimo, v dobrem in slabem.«

Vsi so žrtve razčlovečenja ...

01:22 Najboljši mednarodni film je postala britanska drama Interesno območje. To je šele tretji film britanske kinematografije, ki je v zgodovini podelitve prejel mednarodnega oskarja. Gre sicer za izjemno, srhljivo zgodbo komandanta Rudolfa Hössa in njegove žene Hedwig, ki skušata zgraditi sanjsko življenje za svojo družino v lepo opremljeni hiši z velikim vrtom … tik ob taborišču Auschwitz.

Režiser Jonathan Glazer se je v svojem govoru zahvalil med drugim Spominskemu muzeju Auschwitz-Birkenau in se vprašal, kako naj se svet bori proti izraelski okupaciji Gaze: »Naš film kaže, kam vodi razčlovečenje. Naj gre za žrtve napada 7. oktobra ali ljudi v Gazi, vsi so žrtve razčlovečenja.« Pred dvorano, v kateri poteka podelitev, se je zbrala skupina protestnikov in s transparenti svetu sporočala, naj preneha ubijati palestinske otroke.

01:10 Zlati kipec za najboljšo kostumografijo je prejel film Nesrečna bitja – tretji oskar sicer za to »pravljico«; dobil ga je tudi za najboljšo scenografijo ter za najboljše frizure in ličenje (Nadia Stacey, Mark Coulier in Josh Weston).

»Nesrečna bitja Yorgosa Lanthimosa (Velika Britanija, Irska, ZDA, 2023) so tako razkošen film, da bi lahko celotno recenzijo posvetili bodisi scenografiji, kostumografiji, glasbi, fotografiji, posebnim vizualnim učinkom ali pa igri. Vse to so elementi, ki jih – ne neupravičeno – poudarjajo tudi navdušene recenzije. A vendar po filmu ostaja neki čuden občutek: ali splošna recepcija filma, ki naj bi bil zgodba ženske (spolne) emancipacije, nekaj bistvenega spregleduje, ali gre pravzaprav za satiro razumevanja emancipacije, ali pa je film v svojem scenarističnem jedru enostavno površen, je v Delu o filmu Nesrečna bitja zapisal Robert Kuret.

01:00 Oskarja za najboljšo stransko igralko je prejela Da'Vine Joy Randolph za vlogo žalujoče matere ter šolske kuharice v Bartonovi akademiji. Kipec za najboljši prirejeni scenarij je prejel Cord Jefferson za film American Fiction.

Kdo so nominiranci po posameznih kategorijah?

Najboljši film

American Fiction

Anatomija padca

Barbie

The Holdovers

Morilci cvetne lune

Maestro

Oppenheimer

Pretekla življenja

Nesrečna bitja

Interesno območje

S filmom Maestro je Steven Spielberg dobil že svojo 13. nominacijo za oskarja, tokrat sodeluje kot producent.

Film Barbie je z Oppenheimerjem ustvaril poseben medijski fenomen - Barbenheimer, ki je v začetku lanskega leta skupaj prinesel največ zaslužka v ameriške in svetovne kinematografe. V celotnem letu 2023 sta filma skupaj prinesla 2,4 milijarde dolarjev zaslužka. Na podelitev oskarjev prihajata skupaj z 21 nominacijami, pri čemer drug proti drugemu tekmujeta v šestih kategorijah.

Najboljši glavni igralec

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Leonardo DiCaprio je z vlogo v filmu Morilci cvetne lune, ki pripoveduje o počasnem zastrupljanju indijanskega plemena, ostal brez nominacije, dobila pa jo je njegova soigralka in prva ameriška Indijanka v zgodovini nominacij za oskarje Lily Gladstone.

Najboljša glavna igralka

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Morilci cvetne lune

Sandra Hüller – Anatomija padca

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Nesrečna bitja

Najboljši režiser

Justine Triet – Anatomija padca

Martin Scorsese – Morilci cvetne lune

Christopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Nesrečna bitja

Jonathan Glazer – Interesno območje

Člani akademije so poskrbeli za presenečenje, ko med nominirance za najboljšo režijo niso uvrstili Grete Gerwig s filmom Barbie. Ta je sicer prejel devet nominacij za zlate globuse, a je osvojil le dva.

Najboljši animirani film

Deček in čaplja

Elementi

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet

Najboljši izvirni scenarij

Anatomija padca

The Holdovers

Maestro

May December

Pretekla življenja

Najboljša izvirna pesem

The Fire Inside – Flamin' Hot

I'm Just Ken – Barbie

It Never Went Away – American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) – Morilci cvetne lune

What Was I Made For? – Barbie

Najboljša izvirna glasbena podlaga

American Fiction

Indiana Jones 5

Morilci cvetne lune

Oppenheimer

Nesrečna bitja

Najboljši kratkometražni animirani film

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko