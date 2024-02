Legendarni oskarjevec Martin Scorsese osvaja tudi tiktok

Sloviti filmski umetnik Martin Scorsese, ki je bil do zdaj kot režiser in scenarist desetkrat nominiran za oskarja, dobil pa ga je za triler Dvojna igra (2006), je našel nov izziv. Pred kratkim se je popolnoma navdušil nad ustvarjanjem kratkih igrivih videozgodb na družbenem omrežju tiktok. To je seveda v precejšnjem kontrastu z njegovimi več kot dve uri trajajočimi kriminalnimi epskimi dramami, med katerimi za najbolj dobičkonosne veljajo Volk z Wall Streeta (2013), Zlovešči otok (2010) in Letalec (2004).

V vseh omenjenih je nastopil eden od njegovih najljubših filmskih igralcev Leonardo DiCaprio. Ta hollywoodski velikan ima glavno moško vlogo tudi v najnovejši, več kot tri ure dolgi kriminalki Morilci cvetne lune (2023), zasnovani na resnični zgodbi iz 20. let prejšnjega stoletja o žalostni rasistični epizodi ameriške zgodovine, ki hkrati razkriva najtemnejšo plat kapitalizma. Film se poteguje za kar deset oskarjev, med drugim za režijo, film in glavno žensko vlogo, v kateri je nastopila Lily Gladstone.

O upokojitvi še ne razmišlja

Ta je tako postala prva ameriška staroselka s to prestižno nominacijo. Scorsese, ki še nikakor ne razmišlja o upokojitvi, priznava, da imajo ženske posebej zadnja leta tako v njegovem zasebnem življenju kot pri ustvarjanju čedalje večjo vlogo. Iz prejšnjih zvez ima dve hčerki, ki sta v svojih 40. in 50. letih, dve vnukinji ter najmlajšo, štiriindvajsetletno hčerko Francesco. Ta je bila tudi glavna pobudnica za to, da se je pred kratkim začel navdušeno ukvarjati s tiktokom, ki ga sicer pretežno uporablja generacija Z, rojena med letoma 1997 in 2012.

Pred štirimi meseci je namreč Francesca na omenjenem družbenem omrežju objavila video s seboj in očetom, ki ga kot v kvizu sprašuje, kaj pomeni določena beseda v sodobnem slengu. Odrezal se je presenetljivo dobro, sam pa se od takrat naprej razvija v pravega zvezdnika na tiktoku. Trenutno ima dobrih 1500 sledilcev, svojo navzočnost na tem družbenem omrežju pa razume kot nov zabavni izziv v svoji karieri. Ta mu je prinesla premoženje v vrednosti 200 milijonov dolarjev.

Greh se mu zdi zabaven

V nedavnem pogovoru za Guardian je podal svoj pogled na bogat opus, ki je v njegovi več kot šestdesetletni karieri nastal tudi na podlagi njegovega otroštva v včasih razvpiti newyorški soseski Little Italy. Scorsesejevi filmi tako večinoma vsebujejo tematike italo-ameriške identitete, nasilja, mačizma ter občutkov krivde in odpuščanja v luči katolicizma. Posebej ga zanima koncept greha, ki se mu zdi silno zabaven.

Stanovski kolega Francis Ford Coppola ga je pred kratkim opisal kot največjega živega ustvarjalca filmov. Scorsesejeva ustvarjalna energija in želja po novem, svežem znanju sta neverjetni. Sam pravi, da ga pri snovanju tako zahtevnih obsežnih dram kot tridesetsekundnih filmčkov na tiktoku vodi ena sama stvar – da je še vedno izjemno radoveden: »Poskušam ugotoviti, kdo smo kot človeška bitja, iz česa so narejena naša srca.«