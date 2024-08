Ameriški šaman bo dobil svoje rogove in kopje

Samooklicani ameriški šaman Jacob Chansley, ki je 6. januarja 2021 paradiral po ameriškem Kapitolu z rogovi na čeladi in bojnimi barvami na obrazu, oblečen v pokrivalo iz medvedje kože, bo dobil nazaj svoje rekvizite, je v ponedeljek odločil sodnik.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je bilo v zadnjih tednih v sporu s Chansleyjem o tem, kdo naj še naprej poseduje njegove predmete. Zvezna vlada jih je zasegla ob njegovi aretaciji, vendar je Chansley že odslužil večji del kazenske kazni.

Tožilci so poskušali prepričati sodnika, da morajo predmete obdržati kot dokaze, če bo znova poskušal izpodbijati svojo obsodbo. Toda sodnik je odločil, da vlada ni dobro pojasnila, zakaj potrebuje njegovo lastnino. »Ker obstajajo obsežni video in foto dokazi o ravnanju Chansleyja, je njegova lastnina malo uporabna za preiskavo ali pregon.«

Chansley je bil med prvimi od tisočih izgrednikov, ki so vdrli in zasedli ameriški kongres 6. januarja 2021, na dan, ko bi kongres potrdil zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah. Kasneje je Chansley priznal krivdo za kaznivo dejanje oviranja postopka in je bil leta 2021 obsojen na 41 mesecev zapora. Marca 2023 je predčasno končal prestajanje zaporne kazni, vendar bo še dve leti pod nadzorom sodišča.

Nekdanji vojak in igralec, znan tudi kot Jake Angeli, je najbolj ikoničen obraz 6. januarja 2021. Pokrivalo, pa tudi njegove gole prsi in poslikavo obraza, so od takrat posnemali tudi drugi podporniki Donalda Trumpa, piše CNN, vključno z nekaterimi, ki so protestirali proti Trumpovemu kazenskemu sojenju v New Yorku.

Poleg kostuma je Chansley uporabljal megafon. Čeprav je bil nenasilen, je sodnik opazil njegovo šestmetrsko palico z ameriško zastavo in kopjem na vrhu kot »resno orožje«.

Pred vdorom na Kapitol je bil Chansley zagovornik teorij zarote QAnon, potoval je po državi in ​​se pojavljal na shodih v podporo Trumpu.