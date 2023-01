Annie Leibovitz prihaja v domove običajnih ljudi

Annie Leibovitz​ je slavna fotografinja našega časa. Verjetno celo najslavnejša. Leta 1980 je posnela najbolj ikonično fotografijo v zgodovini rock'n'rolla: Yoko Ono leži na preprogi, oblečena je v modre kavbojke in temno srajco, ob njej pa popolnoma goli John Lennon v položaju fetusa. Legendarna je tudi njena fotografija gole Demi Moore v zadnjih mesecih nosečnosti, manekenke Jerry Hall, ki v visokih petah in popolno naličena doji sina, ali igralke Whoopi Goldberg v kopalni kadi, polni mleka. Posnela je tudi nekaj nežnih družinskih fotografij kraljice Elizabete II. v čast njenemu 90. rojstnemu dnevu. Zdaj fotografinja prihaja v dnevne sobe običajnih ljudi. Kot rezidenčno umetnico jo je povabilo podjetje Ikea.

Annie Leibovitz bo skozi fotografski objektiv pokazala, kako so danes videti naši domovi. A ne kar tako. Navdih ji bodo izsledki raziskave o življenju doma Life at Home, ki jo švedsko pohištveno podjetje vsako leto izvede po svetu in v kateri je bilo lani anketiranih več kot 37.000 ljudi. Vprašanje je bilo sledeče: Kaj vam pomeni dom? Rezultati so pokazali, da je dom predvsem kraj, kjer lahko brez zadržkov izrazimo svojo osebnost, zato so njegovi najpogostejši atributi varnost, udobje, pripadnost, zasebnost in užitek.

Največje nezadovoljstvo po mnenju anketiranih nastopi zaradi umazanije doma, gospodinjskih opravil in preveč stvari, ki jih ne moremo pospraviti. Med zanimivimi ugotovitvami so še: Eden od desetih anketirancev se v svojem domu pogovarja z rastlinami, tretjina jih meni, da bi njihov idealen dom lahko imel bolje izkoriščen prostor, prav tako je tretjina prepričana, da imetje – naj gre za pohištvo ali magnete na hladilniku – služi višjemu namenu. Postane tako rekoč knjiga spominov, ti pa slavijo občutek samega sebe.

Leta 2018, ko je fotografirala francoskega predsednika Emmanuela Macrona in tedanjo nemško kanclerko Angelo Merkel. FOTO: AFP

Od zvezd k slehernikom

Vse to bo zdaj poskusila ujeti v objektiv 73-letna ameriška fotografinja, ki je najbolj znana po portretih slavnih; pred njenim objektivom se vrstijo največje zvezde, igralci, pevci, svetovni voditelji, člani kraljevih družin ... Pogosto portretirance prikazuje v intimnem okolju in intimnih položajih. Njene fotografije zaznamujejo globina, človečnost in natančnost.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in soproga Olena sta bila lani tarča kritik, ko ju je za modno revijo Vogue ovekovečila Annie Leibovitz. FOTO: Promocijsko gradivo

Že več kot pet desetletij njeni portreti krasijo naslovnice revij, kot prva ženska je bila leta 1972 imenovana za glavno fotografinjo pri reviji Rolling Stone, razstavljala je v muzeju Smithsonian v Washingtonu, Metropolitanskem muzeju v New Yorku in Narodni galeriji portretov v Londonu. O novem projektu je povedala, da od začetka fotografira ljudi v njihovih domovih. Tako lažje razume osebo na drugi strani objektiva. Tudi eden od napotkov, ki jih vedno da mladim kolegom, je: Fotografirajte svojo družino. »Tisti, ki so vam najbližje, so najbolj potrpežljivi, ko gre za zahteve vseh vrst, igranje s perspektivo in koti ... Odkrijte, kaj pomeni biti si blizu s portretirancem.«

i Slovenci in dom • 65 odstotkov vprašanih meni, da njihov dom odraža njihovo osebnost, pri mladih je odstotek nižji – 52.

• 84 odstotkov anketirancev pravi, da je doma treba čutiti zadovoljstvo, a ga čuti le 54 odstotkov.

• Samo 9 odstotkom je mar, kaj si drugi mislijo o tem, kako živijo, preostalim je za tovrstna mnenja vseeno.

(Vir: raziskava Življenje doma)

Sedem držav

Annie Leibovitz bo kot Ikeina rezidenčna umetnica fotografirala ljudi v njihovih domovih v sedmih državah: na Japonskem, v Združenih državah, Nemčiji, Italiji, Indiji, na Švedskem in v Angliji. Ustvarila bo fotografski dokument sedanjega časa v 25 portretih.

Pred 25 leti smo si njene fotografije lahko ogledali v ljubljanski Moderni galeriji, tudi ikonično fotografijo Johna Lennona in Yoko Ono. Razstavo je organiziral dr. Marko Prpič, eden od pokroviteljev je bila tudi časopisna hiša Delo. FOTO: Promocijsko Gradivo

Ikea je v minulih letih velikokrat sodelovala z znanimi imeni. Leta 2018 so se povezali z Legom, s katerim so ustvarili kolekcijo Bygglek, ker verjamejo, da igra naredi dom. Leto pozneje so z Adidasom poskušali bolje razumeti fitnes kot vsakodnevno rutino in napovedali kolekcijo Rörlighet. Sodelovali so tudi z zdaj pokojnim modnim oblikovalcem, nekdanjim kreativnim direktorjem moške linije Louis Vuitton Virgilom Ablohom, s katerim je nastala omejena serija – od ur do stolov – Markerad.