Arhitekt Ilirije odgovarja Društvu arhitektov Ljubljana

Športni center Ilirija, ki je razširil program in povsem spremenil nekdanje kopališče Ilirija, Ljubljančane deli tudi po odprtju. Pred nedavnim se je vnovič oglasilo Društvo arhitektov Ljubljana (DAL) z javnim odprtim pismom in besedami, da smo na robu Tivolija dobili urbanistično sporen in arhitekturno banalen, mnogo predimenzioniran objekt z vprašljivo prometno ureditvijo. Nanj se je zdaj za Delo odzval avtor, avstrijski arhitekt Peter Lorenz. »Ne skrbi me obstoj različnih mnenj – ta so naravna in nujna v vsaki ustvarjalni disciplini –, temveč vztrajen, nekonstruktiven ton kritike za mojim hrbtom,« pravi arhitekt, ki ima pisarni v Innsbrucku in na Dunaju.