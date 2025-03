Ta veseli dan ali Ilirija nazadnje oživljena

Zgodba o gradnji sodobnega kopališča Ilirija se je začela že na prelomu stoletja, ko je takratna županja Vika Potočnik leta 1999 položila temeljni kamen. Nekoč priljubljeno mestno kopališče, zgrajeno leta 1929, je občina pred devetimi leti delno prenovila, gradnja novega večnamenskega objekta pa se je nato začela pred tremi leti. Tako kot se je odmikal začetek gradnje, se je zatikalo tudi pri dokončanju in slavnostnem odprtju. Kaj bo Ljubljana pridobila z zdaj najdražjim občinskim projektom na področju športa?

Odkar so na obrobju mestnega parka Tivoli aprila leta 2022 začeli delati stroji koprskega gradbinca Makro 5 Gradnje, so se v javnosti pojavljala tudi vprašanja, ali prestolnica sploh potrebuje še eno (predvsem pokrito) mestno kopališče, nekateri pa so menili, da ta megalomanski športni objekt v središče mesta ne sodi. Kakorkoli, športno rekreativni objekt, namenjen tako vrhunskim športnikom kot tudi rekreativcem, ki je po zadnjih podatkih ocenjen na 62,5 milijona evrov z DDV, bo jutri slovesno odprl svoja vrata.

Ljubljančani in drugi obiskovalci si ga bodo lahko ogledali ob dnevu odprtih vrat v četrtek in petek v popoldanskih urah med 13. in 17. uro. Na magistratu pravijo, da je to eden prvih javnih objektov v Sloveniji, ki ustreza merilom skoraj samozadostnih stavb.

Sodobno kopališče Ilirija velja za trenutno najdražji občinski projekt na področju športa v prestolnici. FOTO: Črt Piksi/Delo

Olimpijski bazen in Lattermanov podhod

Športni center Ilirja ima poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena s spremljajočimi prostori tudi Muzej Stanka Bloudka, večji dvorani za rekreacijo, odbojko in košarko ter manjšo za gimnastiko, aerobiko, fitnes in borilne športe. Pomembna pridobitev je gotovo tudi povezava s parkom Tivoli in vzpostavitev Lattermanovega drevoreda, ki ga je pred desetletji odrezala primorska železniška proga.

Temeljni kamen za novo Ilirijo so položili že leta 1999. Jutri jo bodo slavnostno odprli. V četrtek in petek popoldne bo dan odprtih vrat za obiskovalce.

Novozgrajeni objekt ohranja pročelje starega vstopa v kopališče, krasi pa ga replika bronastega kipa Plavalka, avtorjev Denisa Dražetića in Denisa Vučka. Originalno skulpturo kiparja Franceta Goršeta so namreč pred osemnajstimi leti ukradli. Športni kompleks bo upravljal zavod Šport Ljubljana, ki upravlja že mestna kopališča v Tivoliju, na Koleziji in Kodeljevem.

V garažni hiši pod Ilirijo je 322 parkirnih mest; 15 za invalide, dva za dostavo, šest za električna vozila, 21 za motorje in šest za mlade družine. V podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) so tretjino vseh parkirnih mest namenili meščanom za najem, prednost pa imajo stanovalci Bleiweisove, Gosposvetske, Slovenske in Šubičeve ulice. Bojan Babič, direktor družbe LPT, je za Delo pojasnil, da zanimanja bližnjih stanovalcev ni bilo veliko, saj se jih je po zadnjih podatkih prijavilo le 65. Ti bodo za najem parkirnega mesta pod Ilirijo plačali 70 evrov na mesec.

Garažno hišo naj bi uradno odprli 1. aprila, bližnji stanovalci pa bodo v njej lahko parkirali že na dan odprtja, torej jutri. Za 132 oziroma 220 evrov na mesec lahko parkirno mesto najamejo tudi fizične in pravne osebe.

Za enkratni obisk kopališča Ilirija bodo morali obiskovalci od ponedeljka do petka odšteti 7,50 evra, vstopnina ob koncu tedna in praznikih pa bo dražja za en evro. Otroci do desetega leta, upokojenci in študenti bodo med tednom za rekreacijo v bazenu plačali 5,50 evra, ob koncu tedna pa 7,50 evra. Občina gradi tudi novo kopališče v Vevčah, odprli naj bi ga še letos poleti. Ljubljanski župan Zoran Janković je prejšnji teden dejal, »da je v čustveni dilemi, ker ne ve, katero kopališče mu je bolj všeč – Ilirija ali Vevče«.

Novozgrajeni objekt ohranja pročelje starega vstopa v kopališče. FOTO: Leon Vidic/Delo

7,5 € bodo morali odšteti odrasli za vstop v kopališče Ilirija med tednom, 8,5 evra pa ob koncu tedna in praznikih

Rekordnih 18 aneksov

Pogodba med MOL in družbo Makro 5 Gradnje je bila sklenjena pred štirimi leti, februarja leta 2022, in je znašala dobrih 53 milijonov evrov (z DDV). Zadnji, 18. aneks k pogodbi je občina sklenila konec februarja letos. Na magistratu so pred kratkim za Delo pojasnili, da so anekse sklepali zaradi številnih razlogov. »Skladno z zakonom o javnih naročilih smo uvedli vse tiste podizvajalce, ki so se priglasili v postopek gradnje. Gre za anekse od 1 do 9 ter 11, 13 in 16, v katerih smo nominirali več kot 40 podizvajalcev, sklenjeni pa so bili brez finančnega povečanja pogodbene cene. Z dvema aneksoma (10 in 14) smo podaljšali pogodbeni rok za izvedbo del, prav tako brez finančnega povečanja pogodbene cene.« S tremi aneksi (12, 15 in 17) pa so na MOL naročili dodatna dela, poskrbeli za izvedbo nepredvidenih del, podaljšanje roka in nominacije podizvajalcev. S temi aneksi se je vrednost projekta povečala za 9,4 milijona evrov z davkom«.

322 parkirnih mest je v garažni hiši pod bazenskim kompleksom

Projekt, ki se je najprej imenoval Ilirija – Park športa, je bil prvič omenjen v rebalansu občinskega proračuna za leto 2018. Pred petimi leti so ga v rebalansu proračuna ocenili na 36,5 milijona evrov, rok za končanje pa določili za konec leta 2023. V rebalansu letošnjega občinskega proračuna je projekt ocenjen na 68,2 milijona evrov. Na magistratu namreč računajo, da bodo od Eko sklada prejeli tudi približno štiri milijone evrov nepovratnih sredstev. Je pa k ceni projekta treba prišteti še dodatnih 2,4 milijona evrov za montažo in dobavo opreme ter približno 5,9 milijona evrov za gradnjo Lattermanovega podhoda.