Artritis – obvladovanje s specialno fizioterapijo!

Morda vas zanima, kakšne simptome povzroča artritis in kako jih učinkovito odpraviti?

Artritis ni ena sama bolezen, ta izraz se nanaša na bolečine v sklepih oz. bolezni sklepov, ki jih povzroča več kot 100 vrst artritisa. Katere so najpogostejše oblike bolezni, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Kako bolezen prepoznamo? Običajni simptomi artritisa vključujejo otekanje, bolečino, okorelost in zmanjšano gibljivost sklepov. Simptomi so blagi do hudi in se lahko pojavljajo v obdobjih izboljšanja in poslabšanja.

Če artritisa ne zdravimo pravilno, so lahko posledica kronične bolečine, omejitve pri izvajanju vsakodnevnih dejavnosti in že preprosto opravilo, kot je hoja ali vzpenjanje po stopnicah, postane boleče in naporno.

Naš cilj je, da vam pomagamo obvladati bolezen in povrniti nadzor nad vašim življenjem. Artritis je morda izziv, vendar lahko s pravilnim fizioterapevtskim pristopom in našo strokovno pomočjo živite polno in udobno življenje. Kako vas v kliniki Medicofit vodimo do življenja brez bolečin, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Katere vrste artritisa poznamo

Osteoartritis

Osteoartritis oz. osteoartroza je bolezen sklepov, ki se najpogosteje pojavlja pri starejših osebah, vendar se lahko razvije tudi pri mlajših zaradi čezmerne obremenitve ali poškodb sklepa. Prizadene predvsem sklepe, ki nosijo težo telesa, kot so kolena, kolčni sklepi, stopala in hrbtenica.

Simptomi se pojavljajo postopoma in vključujejo bolečino v prizadetem sklepu, omejen obseg gibanja ter morebitno »škripanje« pri premikanju. Možna je tudi jutranja okorelost, vendar običajno traja manj kot 30 minut.

Fizioterapevtsko zdravljenje pri osteoartrozi (zlasti pri večjih nosilnih sklepih) ima ključno vlogo, saj ne le zmanjšuje bolečino, temveč tudi pomaga preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja.

V obdobjih, ko se pojavijo hude bolečine, je sicer potreben počitek, vendar le toliko časa, da se akutni simptomi umirijo. Pri tem so fizioterapevti pravi strokovnjaki, ki vam lahko v akutni fazi hitro olajšajo bolečine, na dolgi rok pa upočasnijo napredek bolezni.

Revmatoidni artritis

Revmatoidni artritis je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napada sklepe (sklepno ovojnico), kar povzroči vnetje in privede do poškodb sklepov.

Simptomi so običajno bolj izraziti kot pri osteoartritisu in vključujejo bolečino, oteklost in otrdelost v več sklepih, predvsem v rokah, zapestjih, komolcih, ramenih, kolenih in gležnjih.

Jutranja okorelost je dolgotrajna – lahko traja ure ali celo večino dneva. Pogosto se ob bolečinah v sklepih pojavi tudi utrujenost, izguba apetita in izguba teže.

Izjemno pomembno je, da se bolezen diagnosticira in začne zdraviti čim prej. V kliniki Medicofit smo opazili najboljše rezultate pri pacientih, ki so začeli fizioterapevtsko zdravljenje takoj po postavljeni diagnozi.

Spondiloartritisi

Spondiloartritisi so skupina kroničnih vnetnih bolezni, ki prizadenejo predvsem hrbtenico in periferne sklepe. Med najpogostejšimi vrstami spondiloartritisov so ankilozirajoči spondilitis, psoriatični artritis in reaktivni artritis.

Te bolezni pogosto nastopijo v mlajši dobi in se razvijajo postopoma. Glavni simptomi vključujejo bolečine in otrdelost v hrbtenici, kar lahko privede do izgube gibljivosti. Poleg tega se lahko pojavijo tudi bolečine v sklepih, težave z očmi in kožne spremembe (pri psoriatičnem artritisu).

Zdravljenje spondiloartritisov vključuje uporabo protivnetnih zdravil, fizioterapijo, kineziološko vadbo in v nekaterih primerih biološka zdravila.

Vse oblike spondiloartritisov so kronične bolezni, ki se same po sebi ne pozdravijo in imajo tendenco napredovanja. Zato je ključnega pomena, da bolezen čim prej prepoznamo in začnemo aktivno fizioterapevtsko zdravljenje – le tako lahko ustavimo napredek bolezni in možne zaplete.

Protin (putika)

Vas mučijo napadi protina? Putika je stanje, pri katerem se v sklepu naberejo kristali sečne kisline in povzročijo artritis. Tipično se pojavi močna bolečina, običajno v velikem prstu na nogi, ki traja od nekaj dni do več tednov.

Protin je močno povezan s prehranskimi navadami in stopnjo telesne aktivnosti – pri neaktivnih pacientih vidimo bolj pogoste napade bolezni.

Napadi putike se lahko pojavijo sporadično, vendar se (če se ne zdravijo) lahko ponavljajo in povzročajo nepovratne poškodbe sklepov. Prehranske spremembe, zdravila in specialna fizioterapija so pomemben del zdravljenja in pomagajo preprečiti ponovne napade uričnega artritisa.

Celostno zdravljenje artritisa v kliniki Medicofit

Zdravljenje v kliniki Medicofit je popolnoma prilagojeno vsakemu posamezniku, saj oblikujemo individualni načrt zdravljenja, ki je namenjen ohranjanju zdravih sklepov ter izboljšanju moči in gibljivosti.

Naša obravnava poteka skozi štiri ključne faze: diagnostični pregled, akutna fizioterapija, postakutna kineziologija in preventivna kinezioterapija.

Vas zanima, kaj lahko pričakujete v vsaki od teh faz? Berite naprej.

Diagnostični pregled

Ko se odločite za fizioterapevtsko zdravljenje artritisa, je prvi korak diagnostika, ki ga izvaja izkušen fizioterapevt diagnostik. Njegova naloga je, da se podrobno seznani z vašim zdravstvenim stanjem, simptomi in splošno funkcionalnostjo vaših sklepov.

Diagnostični postopek vključuje temeljit klinični pregled, ki se začne z inspekcijo in palpacijo. Preveril bo prisotnost otekline, vnetja, občutljivost na dotik, barvo in temperaturo kože ter morebitne vidne deformacije sklepa.

Poleg tega se izvedejo meritve gibljivosti sklepa, tako pasivne kot aktivne. Na ta način se oceni stopnja omejitve gibanja.

Mišična moč je pomemben dejavnik pri artritisu, zato se opravijo meritve mišične moči. To pomaga ugotoviti, ali obstajajo znaki izgube mišične mase, ki se pogosto pojavijo v okolici sklepa.

Ocena obremenilne kapacitete sklepa pokaže, kako dobro se sklep obnese ob obremenitvah, kar je lahko okrnjeno zaradi bolezni.

Dodatno vam lahko priporočamo še slikovne diagnostične metode, kot sta rentgen in magnetna resonanca, ki omogočata vpogled v stanje sklepa, kar je ključno za pravilno diagnozo.

Na podlagi vseh teh podatkov bo oblikovan individualni program zdravljenja artritisa, ki bo popolnoma prilagojen vašim potrebam. S tem si bomo skupaj prizadevali za izboljšanje zdravja vaših sklepov in kakovosti življenja.

Akutna fizioterapija

Strokovnjaki fizioterapije v akutni fazi izvajajo natančno usmerjeno terapijo, ki ima glavni cilj: lajšanje bolečine, ki jo povzroča artritis, zmanjšanje vnetja in otekline ter izboljšanje gibljivosti in mišične moči.

Naša ekipa uporablja več terapevtskih pristopov, med katerimi so manualna terapija, terapija prožilnih točk in sklepna mobilizacija. Terapije pomagajo povečati gibljivost v sklepih, ki so se zaradi bolezni zatrdili, zmanjšajo mišično napetost v prenapeti muskulaturi in bolečino.

Poleg tega uporabljamo najsodobnejše naprave za instrumentalno terapijo, ki spodbujajo prekrvitev, pospešujejo celjenje tkiva, zmanjšujejo vnetje in oteklino ter tako prispevajo k zmanjšanju bolečine. Uporabljamo predvsem: terapijo tecar Wintecare, diamagnetoterapijo Periso, visokoenergijski laser Summus in visokotonsko elekstrostimulacijo HiTOP.

Specialna fizioterapevtska vadba je ključen del našega pristopa. Z njo povečujemo gibljivost, ohranjamo fleksibilnost v sklepu in zmanjšujemo zakrčenost.

Prav tako izvajamo krepitveno vadbo za mišice, ki podpirajo sklep, kar izboljšuje njihovo stabilnost. Izvaja se tudi nizkoobremenitvena aerobna vadba, kot je kolesarjenje, ki pomaga izboljšati vaše kardiovaskularno zdravje in splošno počutje.

Postakutna kineziologija

Po končani fazi fizioterapevtskega zdravljenja vas bodo prevzeli strokovnjaki kineziologije, ki bodo odigrali ključno vlogo pri povrnitvi polne funkcije vaših sklepov.

Njihov glavni cilj je okrepiti mišice okoli prizadetih sklepov, povečati gibljivost in izboljšati koordinacijo vašega telesa. Skozi progresivno vadbo bodo prispevali k vzpostavitvi pravilne telesne drže in biomehanike telesa.

Izvajajo se vaje za izboljšanje gibljivosti sklepov, ki pomagajo ohranjati in povečati prožnost sklepov ter lajšajo bolečino. Raztezne vaje ohranjajo mišice in kite prožne, medtem ko vaje za krepitev mišic izboljšajo moč mišic in ravnotežje, kar ščiti sklepe in olajša vsakodnevne aktivnosti.

Naša specialna kineziološka vadba je ključna za dolgoročno izboljšanje vašega funkcionalnega stanja in vam bo omogočila, da se vrnete k aktivnemu in udobnemu življenju.

Strokovnjaki kineziologije vas bodo vodili po poti okrevanja do optimalne pripravljenosti telesa.

Preventivna kinezioterapija

Po uspešno zaključenem celostnem zdravljenju artritisa se vaša pot do boljšega zdravja in aktivnega življenja nadaljuje s postrehabilitacijskim programom.

Preventivni program je sestavljen iz posebne kineziološke vadbe, ki je zasnovana tako, da aktivno ohranja funkcionalno stanje celotnega telesa.

Njegova osrednja naloga je izboljšati funkcionalno delovanje telesa in vam omogočiti, da se počutite bolje kot kdaj prej. S strokovnim vodenjem in prilagojenimi vajami bomo skupaj gradili moč, gibljivost in vzdržljivost, kar vam bo pomagalo ohranjati kakovostno življenje tudi po končanem zdravljenju.

Pri kliniki Medicofit se trudimo zagotoviti celostno okrevanje in dolgotrajne učinke zdravljenja. Skupaj si bomo prizadevali za izboljšanje vašega počutja in funkcionalnosti ter vam pomagali spet uživati v življenju brez omejitev, ki jih prinaša artritis. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA!

