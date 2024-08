Nova dokumentarna filma o olimpioniku, ki je navduševal s svojo čilostjo

V nadaljevanju preberite:

Poletne olimpijske igre v Parizu so že del zgodovine, a ob njih je znova oživela tudi stoletna zgodovina – športna in življenjska zgodba našega najboljšega olimpionika in dobitnika skupno 20 medalj z velikih tekmovanj Leona Štuklja. Krajši dokumentarni film Jasne Dokl Osolnik in Boštjana Grubarja, ki ga je mednarodna javnost videla pred dnevi v slovenski hiši v Parizu, bodo za domače občinstvo predvajali prihodnjo sredo ali četrtek na posebnem večeru v Dolenjskem muzeju. Kot je povedala direktorica Dokl Osolnikova, so v filmu tudi različne slovenske državne institucije prepoznale potencial za promocijo Slovenije.