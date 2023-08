Barbie studiu Warner Bros. prinesla rekordni zaslužek v Severni Ameriki

Film Barbie režiserke Grete Gerwig je do torka v ameriških in kanadskih kinodvoranah zaslužil 537,4 milijona ameriških dolarjev, s čimer je postal najbolje prodajani film studia Warner Bros. v Severni Ameriki doslej. Po svetu je Barbie do torka zaslužila 1,2 milijarde ameriških dolarjev, poroča ameriška revija Hollywood Reporter.

Rekorder med filmi studia Warner Bros. po zaslužku v Severni Ameriki je bil doslej Batman: Vitez teme režiserja Christopherja Nolana, ki je leta 2008 zaslužil 536 milijonov ameriških dolarjev.

Barbie bi z zaslužkom po svetu lahko kmalu prehitela zadnjega v seriji filmov o čarovniškem vajencu Harryju Potterju, ki je studiu Warner Bros. prinesel 1,34 milijarde ameriških dolarjev.

Drugi filmski hit letošnjega poletja Oppenheimer, ki govori o očetu atomske bombe, je studiu Universal doslej po svetu zagotovil 650 milijonov ameriških dolarjev.

Barbie je že v prvem avgustovskem tednu z zaslužkom v kinodvoranah na globalni ravni presegla milijardo ameriških dolarjev in postala prvi film s takšnim izkupičkom, ki ga je režirala ženska. Prejšnji rekord je imela Patty Jenkins s filmom Čudežna ženska, ki je po svetu zaslužil skupaj 821,8 milijona ameriških dolarjev.