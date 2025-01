Beseda leta je genocid, kretnja leta mir

Beseda leta 2024 je genocid, so pravkar razglasili na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, kjer izbor pripravljajo že od leta 2016. Izbrana beseda je dobila daleč glasov ljudstva, za naziv se je sicer potegovalo enajst besed finalistk, poleg izbrane še bojler, brutalno, dvoživka, hibridno delo, kajtanje, komisarka, odklop, omrežnina, učitelji in zet. Med njimi je tudi Delova beseda leta, to je omrežnina. Delo sicer vsako soboto objavi besedo tedna, ki najbolje orisuje dogajanje v iztekajočih se sedmih dneh.

Ko gre za besedo leta, Slovenci glasujejo s srcem, je dejala predsednica strokovne komisije Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU in spomnila, da je to izbor, in ne lepotno ali kakšno koli drugo tekmovanje. Ljudi preprosto vprašajo, katera beseda je po njihovem mnenju najbolj zaznamovala iztekajoče se leto.

Na drugem mestu je bila na omrežnina, ki je dobila trikrat manj glasov kot genocid, na tretjem dvoživka. Med vsemi tremi se je letos uporaba najbolj povečala prav besedi omrežnina. Vsega skupaj je v glasovanju sodelovalo 6210 ljudi, najmanj naklonjeni so bili besedi komisarka.

Besede, ki so bile v igri, kot vsako leto odsevajo dogajanje v minulem letu. To je bilo zaznamovano tako z novicami o grozodejstvih na vojnih območjih, zlasti v Gazi, zato je bil med predlogi genocid, kar je sprožilo kar nekaj polemike in je hkrati opozorilo na veliko diskrepanco med banalnostmi, ki krojijo naš vsakdanjik, in neopisljivim trpljenjem prebivalcev na območjih, kjer vihra vojna. »Vidi se, da se veliko pogovarjamo o negativnih stvareh,« je o besedah, s katerimi so se srečali tudi v tokratnem izboru, povedala Simona Klemenčič in dodala, da pa nas očitno ni pretirano vznemirjala niti konoplja niti evtanazija, čeprav smo o tem veliko govorili.

V minulem letu nas je, kot je sklepati tudi iz predlogov za besedo leta, zelo skrbelo, kako bomo plačali elektriko in se greli pozimi. FOTO: Črt Piksi

V izboru jih sicer najbolj zanimajo predvsem besede, ki smo jih letos veliko uporabljali, si jih morda naučili novo, katera je dobila nov pomen. »Ko se nekaj spremeni v jeziku, je to znak, da se je nekaj tudi v svetu okoli nas,« je poudarila Simona Klemenčič.

Kot je na razglasitvi dejal direktor ZRC SAZU dr. Oto Luthar, izbor besede leta dokazuje, kako pomemben je jezik v našem vsakdanjem življenju. »Besede lahko tudi zelo bolijo, še več lahko tudi uničujejo življenja, še posebej če padejo iz ust samopašnim in samovšečnim majhnim ali velikim oblastnikom, ljudem, ki si domišljajo, da so neprizivni gospodarji naših ožjih in širših svetov.« Lutharja je sicer, kot je povedal, v minulem letu najbolj nagovorila beseda razpozavnati, ki jo je spoznal v knjigi Maje Haderlap Nočne ženske, pomeni pa enako kot raztrobentati.

Novotvorjenka: preturizem

Strokovna komisija je izbrala tudi novotvorjenko leta 2024 – to je preturizem oziroma ustreznik za angleški izraz »overtourism«, prekomerni turizem. Ta se je odzval na težavo, na katero zadnja leta vse glasneje opozarjajo prebivalci turističnih krajev po svetu, je poudarila Simona Klemenčič, s stališča jezika pa je neologizem leksikalni start-up, od katerih jih večina v prvem letu propade. »Zdi se nam, da tale ne bo,« je dodala.

V mreži držav, kjer potekajo izbori besede leta, je Slovenija edina, ki izbira še kretnjo leta. Tudi letos jo je razglasila Valerija Škof, predstavnica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Med nominiranimi so bile umetna inteligenca, Trump, Gaza Palestina, mir in mastercard. Na tretje mesto se je uvrstila slednja; mastercard je namreč z iniciativo Prispeval kretnjo pripomogel k ozaveščanju javnosti in podpori slovenskega znakovnega jezika. Drugo mesto je zasedla kretnja za umetno inteligenco. Kretnja leta 2024 s 33 odstotki pa je postala kretnja za – mir.

Beseda lanskega leta je bila ujma, kretnja pa solidarnost. Letos niso razglasili pesmi leta. Lani, ko je zmagovalno pesem napisala umetna inteligenca, so namreč ugotovili, da je era pesmi leta prišla do svojega naravnega konca, je sklenila Simona Klemenčič.

Dozdajšnje besede leta ujma (2023)

gasilec (2022)

PCT (2021)

karantena (2020)

podnebje (2019)

čebela (2018)

evropski prvaki (2017)

begunec (2016)

Danes so besede leta razglasili tudi na Portugalskem in Poljskem. Poljska strokovna komisija je izbrala besedo koalicija, javnost pa umetno inteligenco. Portugalci so izbrali liberdade, besedo svoboda, s katero zaznamujejo 50. obletnico vojaškega udara, s katerim so odpravili diktaturo in uvedli demokracijo.

Besede leta so konec minulega leta izbrali že pri več založniških hišah, ki izdajajo slovarje. Oxfordova beseda leta je brain rot ali gnitje možganov, ki poimenuje miselno otopelost, kakršna se poloti ljudi po čezmernem spremljanju nezahtevnih in trivialnih vsebin. Pri slovarjih, ki jih izdajajo na univerzi v Cambridgeu, kjer so izbrali besedo manifest, pri slovarju Merriam-Webster polarization, pri slovarskem portalu Dictionary.com pa demure (skromen, sramežljiv).