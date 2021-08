Biti urejena ženska

Geriatrična starleta, ena največjih nasprotnic minimalizma in razvlečene športne mode, Newyorčankaje za svoj 100. rojstni mesec avgust sklenila sodelovanje s kitajsko znamko očal Zenni, to pa naj bi počela vse do leta 2024. Slavna po prevelikih okroglih očalih je oblikovala pisano kolekcijo Mini Iris tudi za otroke. Spletna vplivnica z 1,6 milijona sledilci na instagramu, ni le stara in še vedno privlačna.Je umetnostna zgodovinarka, ki je generacijam newyorške smetane opremljala domovanja, tudi Belo hišo za kar devet predsednikov in njihovih družin, vse dokler se ni tja vselila gospa Kennedy. Upokojila se je leta 1992, takrat sta z možem prodala podjetje za notranje oblikovanje, slavna pa je postala, ko so leta 2005 v Metropolitanskem muzeju pripravili razstavo njenih oblačil in dodatkov. Od tedaj je bila manekenka za ličila MAC, obraz znamke nogavic Happy Socks, oblikovalka za Macy's, redna gostja na Met Gala, pa tudi najstarejša zemljanka z barbiko, izdelano po njeni podobi (vendar ni bila v prodaji).Tudi veliko mlajša nekdanja ameriška manekenka in stilistka, ki pa jih ima prav tako že čez sedemdeset, navdušuje z objavami kombinacij oblačil in kotičkov svojega kaotično urejenega stanovanja. V Nemčiji živečemu slovenskemu dedku, upokojenemu steklarju, ki se je podal v ulično modo leta 2016, ko ga je vnuk prosil, naj poskusi nekaj njegovih oblek, sledi že več kot milijon ljudi. Ne kaže se več le v Lacostu in Adidasu, ampak tudi v Diorju ...Toda »influencerje«, ali primerneje, vzornice lahko srečamo tudi na ulici, v kavarni. Resda se časi, v kakršnih je odraščala ena od njih, izobražena dama, ki je v življenju veliko dosegla – »mama nama je, ko sva se s sestro učili, vmes prišla počesat lase, sama pa niti smeti ni odnesla, ne da bi obula salonarje in se našminkala« – ne bodo več vrnili. A modrost ostaja, namreč, da ženska postane stara, ko ji ni več do tega, da bi se uredila. Sama ima po eno omaro oblačil v vsaki sobi in prav vsa potrebuje, poudarja pri 80 pomladih.