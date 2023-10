Blejski vintgar je magičen, tam lahko srečamo tudi risa

Letos so zaznamovali 130. obletnico odprtja Blejskega vintgarja. To prelepo sotesko vsi dobro poznamo, saj je naravni biser, ki ga je treba ohraniti ne le za nas v prihodnje, ampak tudi za naše potomce, ki jih ne želimo opehariti za prelepa doživetja in naravne lepote.

O Blejskem vintgarju smo se v podkastu medijske hiše Delo pogovarjali s človekom, ki je popolnoma predan tej naravni dediščini.

Prav gotovo ga poznate, saj ni le slovenski zdravnik in politik, nekdanji minister za zdravje, nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Splošne bolnišnice Jesenice, ampak tudi izjemno angažiran predsednik Turističnega društva Gorje, ki upravlja sotesko Vintgar.

Blejski vintgar je ob 130-letnici predstavil Janez Poklukar. V podkastu je naše gledalce in poslušalce najprej potolažil, saj poletne katastrofalne poplave niso uničile te lepe naravne dediščine. A vseeno, nekaj posledic je bilo čutiti. In katere so opazne?

»Prvič so bile vode take, da so vode tekle čez mostove in da se je sprožil plaz. Na začetku avgusta je bilo skrb vzbujajoče, a smo tik pred dnevom solidarnosti sotesko odprli, saj smo vse posledice poplav sanirali.«

Blejski vintgar je magičen

Blejski vintgar je magičen, je dejal v podkastu Janez Poklukar. V tej soteski pozna skoraj vsak kotiček, a še vedno je ob vsakem sprehodu skoznjo presunjen nad njeno lepoto. »Sam občutim največjo lepoto in blažen mir v jutranjih in večernih urah. Vsakič, ko se sprehodim, naletim na vselej nove lepote. Spomladi nam ponuja čemaž, gobe, celo gamse in rise. V soteski je čista neoporečna voda, ki jo lahko vsakdo pije in se naužije prave energije. V soteski biva tudi posebna žival, to je rečni vrabec, ki je tudi razlog, da se soteska zapira pred sončnim zahodom in odpira po sončnem vzhodu. Verjamemo namreč, da imajo tudi živali pravico do miru in počitka,« je dejal Janez Poklukar.

Izziv upravljanja soteske

Blejski vintgar je ena tistih znamenitosti, o katerih smo vsaj na vrhuncu turistične sezone menili, da se jim je zaradi gneče bolje izogniti. Našteli so lahko tudi okoli 400.000 obiskovalcev, medtem ko smo leta 2002 v Delu poročali, da je sotesko prehodilo 53.000 ljudi. »Izziv je, kako ohraniti naravo in jo nedotaknjeno predati naslednjim generacijam; zato je naša trajnostna naravnanost ključna. Mi smo zaradi drastičnega naraščanja turistov uvedli enosmerni promet obiska po soteski, omejili hkratno število turistov v soteski, uvedli spletni nakup vstopnic in takrat smo omejili možnosti za kaos ne le v soteski Blejski vintgar, ampak nam je s tem uspelo urediti tudi mnogo boljšo kakovost življenja domačinov.«

V Blejskem vintgarju je lahko hkrati 245 obiskovalcev

»Država nam je šla nasproti, mi smo uredbo o hkratnem številu obiskovalcev v soteski izkoristili in zdaj dosledno upoštevamo 'kvoto' oziroma omejitev. Hvaležni so nam vsi, tako domačini kot turisti. Stopnja zadovoljstva je po naših meritvah zadovoljstva narasla za dve točki, in sicer na 9,9,« je v podkastu dejal Janez Poklukar.

Na vprašanje, kako so se lotili prometnega izziva, je Poklukar dejal, da so v simbiozi s podjetjem Lip Bled in domačini uredili površine za parkiranje in uvedli prevoz do soteske. »A veste, pri omejitvi hkratnega števila obiskovalcev v soteski ni šlo le za to, kako urediti vozno infrastrukturo, ampak tudi, kaj gostom ponuditi pred vstopom v sotesko. In na to vprašanje smo odlično odgovorili s celostno ponudbo območja Gorij, ki ponuja čudovita doživetja vse od Bleda proti Pokljuki, dolini Radovne in Mežakli.«

Kot je dejal, se na temelju že začrtanih in tudi uresničenih nalog, katerih najpomembnejše vodilo je trajnost in ohranjanje narave, že pripravljajo na sezono prihodnjega leta. »V našem primeru upravljamo naravno dediščino državnega pomena, kar pomeni, da je višina vstopnic zakonsko določena, a seveda si želimo doseči raven butičnega turizma z višjo dodano vrednostjo, kar bo ugodno vplivalo na vsesplošno kondicijo enega od paradnih konjev gospodarstva, tj. turizem, tudi na način, da bi se tuji turisti namesto dva do tri pri nas zadržali tudi do pet, šest ali celo sedem dni.«

Ob koncu podkasta je dr. Janez Poklukar povabil na jesenski sprehod po soteski, tik preden se novembra zapre za obiskovalce, in sicer na svojstven način; način, ki ga je bilo pričakovati od zdravnika. Spregovoril je o blagodejnih učinkih narave, ki sproščajo vsakodnevni stres, ki je eden največjih sprožilcev vseh bolezni.