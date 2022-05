Beseda blokada ima v SSKJ2 dva pomena, in sicer je v prvem pomenu razložena kot 'preprečitev stikov ene države z drugimi' in v drugem kot 'vojaška ali policijska obkolitev'. Zlasti zaradi žalostnih razmer v Ukrajini sta oba pomena besede še kako aktualna.

Poznamo pa tudi druge vrste blokad. V politiki se govori o političnih blokadah, če avtorju delo ne gre od rok, se lahko poskuša izgovoriti na ustvarjalno blokado, pri hudih bolečinah nam včasih pomaga protibolečinska blokada, finančno nedisciplinirane lahko doleti blokada računa, če novica težko najde pot v medije, imamo opravka z medijsko blokado, in za varnost jeklenih konjičkov pred nepridipravi skrbi blokada motorja.

Beseda blokada v SSKJ2 na portalu Fran.

Blokade so torej takšne in drugačne in se nanašajo na zelo različne ravni, od mednarodnih odnosov do povsem individualnih usod posameznikov. Lahko so torej koristne in po drugi strani tudi skrajno razdiralne.

Meni najbolj ljuba blokada pa je tista na košarkarskem parketu, ki ji pogovorno rečemo tudi banana in pri kateri igralec pogosto atraktivno z roko ustavi met nasprotnika na koš. Držim pesti, da bomo kakšno lepo tovrstno blokado videli že v ponedeljek na tretji in odločilni tekmi polfinala lige ABA med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo ter da nas bo tudi končni rezultat razveselil.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Simon Atelšek.