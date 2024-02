Bolečina v palcu – ali poznate De Quervainov tenosinovitis?

Se ukvarjate z različnimi popravili in se vam bolečine ob določenih gibih poslabšajo? Ste postali mlada mamica in je nekaj mesecev po porodu ob dvigovanju otroka nad glavo bolečina v zapestju postala nevzdržna?

De Quervainov tenosinovitis, imenovan po švicarskem kirurgu Fritzu De Quervainu, je znan tudi kot De Quervainova bolezen in je vnetje tetiv Extensor pollicis brevis in abductor pollicis longus (tetiv na palčevi strani zapestja), ki potekata skozi ozek vezivni kanal na hrbtni strani zapestja.

To stanje se pogosto razvije zaradi čezmerne in ponavljajoče se obremenitve palca, povezane z različnimi ročnimi dejavnostmi, kot so delo z računalnikom, dolgotrajna uporaba mobilnih telefonov, igre z loparjem ali golf. Ob tem je lahko stanje tudi posledica genetske predispozicije ali pa direktnega travmatskega udarca (padec, poškodba).

Ne dovolite, da vas De Quervainov tenosinovitis ovira pri vsakodnevnih dejavnostih. Stopite korak bližje k okrevanju s pomočjo naše specializirane fizioterapevtske obravnave. Kako vas od De Quervainovega tenosinovitisa do življenja brez bolečin,vodimo v kliniki Medicofit, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Kakšne simptome povzroča De Quervainov tenosinovitis

Osnovni simptom De Quervainovega tenosinovitisa je bolečina, ki se pojavi med gibanjem palca in zapestja. Bolečina je posledica vnetja tetivnih ovojnic, kar povzroča draženje pri premikanju tetiv in zmanjšuje gibljivost v sklepu.

Pri pacientih pogosto opazimo tudi zadebelitev tetivne ovojnice, v nekaterih primerih pa je mogoče slišati tudi zvok premikanja tetiv skozi ovojnico, hkrati pa občutiti spremenjeno senzibiliteto ali celo mravljinčenje.

Pogost pojav bolečine in občutljivosti ob strani palca lahko opazimo pri:

ponavljajočih se gibanjih, ki obremenjujejo zapestje

premikanju palca

oblikovanju pesti

držanju ali prijemanju težjih predmetov

kroženju zapestja

dviganju stvari pred seboj, s palci, obrnjenimi proti stropu (npr. dvigovanje otroka)

Bolečina na strani palca zapestja se lahko pojavi postopoma ali nenadoma, spremlja pa jo lahko tudi neprijetno mravljinčenje. Bolečina se začne v zapestju in se lahko širi navzgor po podlahti.

Ali ste vedeli, da je lahko opazna tudi oteklina? Oteklino lahko spremlja cistična tvorba, kar dodatno otežuje gibanje palca in zapestja ter zmanjšuje gibljivost.

Zakaj nastane De Quervainov tenosinovitis

De Quervainov tenosinovitis je pogost vzrok bolečine v zapestju, zlasti pri odraslih, in je druga najpogostejša tendinopatija v roki, takoj za sprožilnim prstom (trigger finger). Stanje najpogosteje prizadene osebe srednjih let, predvsem ženske, pri čemer se najpogosteje pojavi med 30. in 50. letom starosti.

De Quervainov tenosinovitis je bolezen, ki jo povzroča vnetje tetiv in sinovialnih ovojnic v predelu zapestja, predvsem na strani palca. Natančni vzroki za nastanek te bolezni niso v celoti razumljeni, vendar pa obstajajo določeni dejavniki, ki povečujejo tveganje za njen razvoj.

Klasična skupina bolnikov so matere novorojenčkov, ki pogosto dvigajo novorojenčka in pri katerih je v določenih primerih tudi tenosinovitis obeh rok.

Nekateri možni vzroki za bolezen vključujejo akutno poškodbo zapestja, povečano trenje na zapestju zaradi silovitih gibov zapestja in palca, patogene vzroke, vnetne bolezni in anatomsko variacijo. Pogosteje se pojavi pri ljudeh z anamnezo medialnega (golf komolec) ali lateralnega epikondilitisa (teniški komolec).

FOTO: Medicofit

Kako postavimo diagnozo

Diagnozo De Quervainovega tenosinovitisa potrdimo z značilno anamnezo in kliničnim testiranjem ali diagnostično ultrasonografsko preiskavo. Čeprav niso koristne pri potrjevanju diagnoze, lahko običajne rentgenske slike pomagajo razlikovati druge vzroke radialne bolečine zapestja, kot je osteoartritis sklepne povezave med palcem in zapestjem.

Specialna diagnostika za De Quervainov tenosinovitis vključuje tri provokativne klinične teste: Eichhoffov, Finkelsteinov in WHAT test:

Finkelsteinov test zahteva, da pacient postavi palec v dlan, medtem ko preiskovanec izvaja ulnarno deviacijo zapestja. Pozitiven test se kaže z ostro bolečino v radialnem zapestju v prvem dorzalnem predelu.

zahteva, da pacient postavi palec v dlan, medtem ko preiskovanec izvaja ulnarno deviacijo zapestja. Pozitiven test se kaže z ostro bolečino v radialnem zapestju v prvem dorzalnem predelu. Eichhoffov test se izvede tako, da pacient stisne palec z drugimi prsti, medtem ko odstopa zapestje proti ulni, kar izzove ostro streljajočo bolečino v radialnem delu zapestja.

se izvede tako, da pacient stisne palec z drugimi prsti, medtem ko odstopa zapestje proti ulni, kar izzove ostro streljajočo bolečino v radialnem delu zapestja. WHAT test pa povzroča hiperfleksijo zapestja in abdukcijo palca. Če je prisotno otekanje zapestja, ga običajno vidimo proksimalno od radialnega stiloidnega odrastka.

Kako poteka zdravljenje De Quervainovega tenosinovitisa

Sodobno zdravljenje De Quervainovega tenosinovitisa traja v večini primerov vsaj tri mesece. Fizioterapevtska rehabilitacija lahko v začetku vključuje uporabo ortoze za palec, ki ima namen omejiti gibanje in imobilizirati sklepe palca, pri čemer so drugi štirje prsti prosti.

Ortoze dajejo podporo in stabilizacijo zapestju in palcu, kar pomaga pri lajšanju bolečin. Običajno je izdelana iz mehkega in udobnega materiala ter omogoča nastavljivo kompresijo.

Koliko časa je potrebna opornica? Pacienti jo nosijo med dejavnostmi, ki izzovejo bolečino, in jo lahko odstranijo pri počitku. Največkrat se priporoča od štiri do šest tednov uporabe ortoze ob diagnosticiranju težave.

Vas zanima, kako poteka zdravljenje? V nadaljevanju vam predstavljamo, kaj lahko pričakujete v procesu okrevanja v kliniki Medicofit.

Foto Medicofit

Fizioterapevtsko zdravljenje v kliniki Medicofit

Akutna fizioterapija je najpomembnejši del zdravljenja De Quervainove bolezni in vključuje individualni fizioterapevtski program, ki je vezan na vzrok bolečine, omejitve, odpravo simptomov in sposobnosti vsakega posameznika.

Kineziološki trak ali trdi bandažni trak se uporablja med fazo postopnega odvajanja od opornice ali pri zelo blagih primerih tenosinovitisa, saj zagotovi proprioceptivno povratno informacijo in pomaga pri prilagajanju dejavnosti.

Strokovnjaki fizioterapije z vami za izboljšanje gibljivosti izvajajo manualno terapijo in sklepno mobilizacijo, za zmanjšanje mišične napetosti in bolečine pa miofascialno sproščanje in terapijo prožilnih točk.

Najsodobnejša instrumentalna terapija aktivno blaži bolečino v zapestju in palcu, hkrati pa pospešuje naravne procese celjenja in samoobnavljanja. Izvaja se:

TECAR WINTERCARE terapija

visokoenergijski SUMMUS laser

globinski udarni valovi

damagnetoterapija PERISO

visokotonska elektrostimulacija HiTOP

Specialna fizioterapevtska obravnava vključuje raztezanje, krepitev in stabilizacijo mišic v predelu palca in zapestja. Za pravilno mišično razmerje je pomembno vzpostaviti zadostno obremenilno kapaciteto mišic zapestja in palca.

FOTO: Medicofit

Prav tako vam svetujemo tudi glede načinov za preprečevanje ponovitve težav, kot so izboljšanje drže roke in zapestja med dnevnimi dejavnostmi ter prilagoditve delovnega okolja, saj so se izobraževanje in prilagajanje aktivnosti ter ergonomija pri vsakodnevnih dejavnostih izkazali za pomembne dejavnike pri zdravljenju tendinopatije.

Fizioterapevtsko zdravljenje De Quervainovega tenosinovitisa vključuje kombinacijo manualne terapije (za sprostitev mišic podlakti in izboljšanje drsenja palčevih tetiv) in uporabe instrumentalnih naprav (za zmanjšanje bolečine in otekline). Specialna terapevtska vadba je pomembna za izboljšanje moči oprijema, zasuka zapestja ter izolirane krepitve mišic odmikalk in iztegovalk palca.

Kaj vključuje kineziološki del rehabilitacije? Specialna kineziološka vadba najprej vključuje izometrične vaje in se progresivno stopnjuje v vaje z ekscentrično in koncentrično obliko kontrakcije.

Temu pridružimo motorično kompleksnejše gibanje in postopno vračanje k zahtevnejšim opravilom. Glavni cilj je doseči 100-% simetrijo mišične moči v obeh rokah.

V redkih primerih, v katerih aktivne konservativne metode fizioterapije po treh mesecih ne prinesejo zadostnega olajšanja, se lahko razmisli o injekciji kortikosteroidov v območje vnetja. Vendar se ta možnost uporablja previdno, saj lahko povzroči neželene učinke, kot sta atrofija kože in podkožnega tkiva ter depigmentacija kože.

Uporaba kortikosteroidov je vprašljiva, saj lahko večkratna injiciranja v kratkem času povzročijo oslabitev tetiv, to pa njihovo stanjšanje ali celo rupturo.

V zelo redkih primerih, v katerih aktivne konservativne metode fizioterapije po šestih mesecih ne prinesejo olajšanja in je bolečina trajna, se lahko razmisli o kirurškem posegu. Ta vključuje razrez ovojnice tetiv, da se zmanjša pritisk in s tem bolečina ter omogoči boljše premikanje tetiv.

Treba se je zavedati zapletov, povezanih s kirurškim posegom, ki vključujejo poškodbo površinskega radialnega živca ali dosmrtne težave z omenjeno tetivo. Kirurškemu posegu se lahko izognete s pravočasno fizioterapevtsko rehabilitacijo! VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA!

