Brat Pitt se vrača s polno hitrostjo

Ameriški spektakel ameriškega nogometa Super Bowl je za nami, a marsikdo je ob vseh zabavnih vložkih kar malce spregledal promocijo novega filma Brad Pitta. Med tekmo so namreč predvajali napovednik filma F1, ki že iz imena razkriva, da bo povezan z dirkaškim tekmovanjem formule ena.

Premierno ga bodo pokazali 25. junija letos. Režijo je prevzel Joseph Kosinski, ki je znan po filmu Top Gun: Maverick, med producenti pa so Jerry Bruckheimer, Brad Pitt in Lewis Hamilton, pišejo na uradni strani tekmovanja F1.

Brad Pitt bo imel glavno vlogo nekdanjega dirkača Sonnyja Hayesa, ki se vrača v svet formule ena, da bi sodeloval z novincem Joshuo Pearceom, ki ga bo upodobil Damson Idris. Film so sicer posneli med resničnimi dirkami v letih 2023 in 2024, denimo v Silverstonu in Abu Dabiju. V filmu bodo poleg Pitta in Idrisa nastopili še nekateri poznani igralci, kot so Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia in Samson Kayo.

Novi način

Snemanje med pravimi dirkami je odobrilo vseh desetih ekip formule ena, vsi vozniki, Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) in organizatorji dirk, zato ima film precej verodostojnosti. Novi Ferrarijev dirkač Lewis Hamilton, ki je sodeloval kot izvršni producent, je poudaril, da je bilo pomembno, da film spoštuje dirkaški šport in ga prikaže v pravi luči.

Film F1 obenem ni zgolj zgodba o dirkanju, temveč tudi o človeških odnosih, izzivih in vztrajnosti. Prikazuje svet formule ena skozi oči nekdanjega dirkača, ki se sooča z novimi izzivi in išče svojo pot nazaj na vrh.

Celo sam Brad Pitt je med britanskim vikendom Grand Prix leta 2023 izjavil, da je bilo snemanje izjemno doživetje, saj so kamere na dirkalnikih omogočile prikaz pravih hitrosti in G-sil. In to na način, kot ga še nismo videli.