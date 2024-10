Mark in Nik Istenič: Naša kakovost temelji na znanju in tradiciji

V nadaljevanju preberite:

Približno pred letom dni je prišlo do spremembe v vinski kleti Istenič z Bizeljskega, najstarejši zasebni pridelovalki penin v Sloveniji. Vajeti podjetja je prevzela tretja generacija Isteničevih, ki jo predstavljata 26-letna brata dvojčka Mark in Nik. Nadaljujeta tradicijo, ki jo je leta 1968 začel njun ded in pionir slovenskih klasičnih penin Janez ter jo s smelimi eksperimenti nadaljeval njun oče Miha. Vodenje družinskega podjetja jemljeta kot veliko odgovornost in obenem privilegij, da lahko delujeta v obdobju aktivnosti vseh treh generacij Isteničevih.

Isteničevi so s številnimi potezami orali ledino v pridelovanju penin v Sloveniji. Premorejo najstarejšo blagovno znamko – tudi zlato in srebrno radgonsko penino so več let preimenovali po penini Barbara –, imajo najstarejšo rdečo penino, prvo aromatizirano pijačo na osnovi penečega vina pri nas, prvi v Sloveniji so pridelali penino brut. Njihove najmlajše penine cuvee odležijo na drožeh najmanj dve leti, večina penin preživi v stiku z drožmi pet ali celo šest let. Tega se držijo v sozvočju z interno klasifikacijo, ki temelji na piramidnem sistemu razvrstitve penin.

To zavidljivo in zahtevno tradicijo želita nadaljevati tudi Mark in Nik, obenem pa dodati v Isteničev arzenal določene nove produkte na temelju lastnih idej. Delujeta na komplementaren način. Nik je uspešno končal ekonomsko fakulteto, Mark biotehnično, oba sta tik pred koncem magistrskega študija. Ni torej čudno, da sta se hitro sporazumela pri delitvi nalog v podjetju.

Brata sta že v prvem letu vodenja Penin Istenič dobila potrdilo, da hodita po pravi poti, na junijskem mednarodnem tekmovanju Sommelier Wine Awards v Veliki Britaniji so namreč nagradili tri hišne penine – prestige 2017 in cuvee natura NV sta osvojili zlati medalji, special cuvée no. 1 pa srebrno.