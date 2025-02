Če ni Evrovizije, bo pa (spet) Intervizija

Ruski predsednik Vladimir Putin je po treh letih, odkar Rusija zaradi vojaškega napada na Ukrajino ne sme sodelovati na Evroviziji, očitno ugotovil, da je obdobje brez tega priljubljenega popevkarskega šova predolgo. V ponedeljek je namreč, kot je poročala ruska tiskovna agencija Tass, podpisal dekret za ustanovitev svoje verzije izbora za Pesem Evrovizije. Tekmovanje, ki se bo imenovalo Intervizija, naj bi pripravili še letos, najverjetneje jeseni, v Moskvi oziroma Moskovski regiji, je povzel Moscow Times.

Da je zadeva zastavljena resno, potrjuje že to, da je bil za predsednika organizacijskega odbora imenovan podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko, vodja predsedniške administracije in nekdanji predsednik vlade Sergej Kirijenko pa bo predsedoval nadzornemu odboru. Intevizija je bila celo del političnih pogovorov med Moskvo in Pekingom. Kot je lani povedal Putin, so »kitajski prijatelji« podprli rusko zamisel o Interviziji. Tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov je konec lanskega leta izjavil, da je zanimanja za sodelovanje na ruski različici Evrovizije izrazilo več kot 25 držav. To je potrdil Putinov posebni predstavnik za mednarodno kulturno sodelovanje Mihail Švidkoj, ki je dejal, da bi svojo udeležbo potrdilo okoli 20 držav, vključno z vsemi državami Bricsa.

Intervizija sicer ni nekaj novega, tovrstno tekmovanje je v časih Sovjetske zveze že potekalo, in sicer med letoma 1965 in 1968 ter pozneje med letoma 1977 in 1980 kot odgovor vzhodnega bloka na Evrovizijo. Tudi na tej so sodelovali številni ruski glasbeniki, nanizali so kar nekaj uvrstitev pri vrhu, edini zmagovalec iz te države pa je bil pevec Dima Bilan, ki je občinstvo in žirijo osvojil s pesmijo Believe leta 2008, ko je izbor gostil Beograd. Zaradi priljubljenosti Eurosonga je bila izključitev Rusije februarja 2022, ko je napadla Ukrajino, še toliko bolj boleča. Svoje tekmovanje je rusko ministrstvo za kulturo sicer napovedalo že leta 2023.