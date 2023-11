Če tega še niste storili, potem ne veste, kaj zamujate

Že tako nadvse priročni robotski sesalnik Roomba, ki vas reši nadležnega in pogostega opravila, postane še boljši, ko ga povežete z aplikacijo iRobot HOME. Če tega še niste storili, potem ne veste, česa vsega je sposoben.

Robot Roomba bo poslanstvo zlahka opravljal, ne da bi ga povezali v domače omrežje in preko njega z aplikacijo iRobot HOME. Ko ga potrebujete, se preprosto dotaknete velikega okroglega gumba na njegovem hrbtu in odpravil se bo naredit tisto, čemur je namenjen: posesat tla in kombinirani model Roomba tudi mokro očistit. Verjetno boste zadovoljni, toda obenem ste se s tem zavestno odpovedali vsemu potencialu, ki ga še skriva v svoji elektronski pameti.

Robotski sesalnik Roomba, ki vas reši nadležnega in pogostega opravila, postane še boljši, ko ga povežete z aplikacijo iRobot HOME. FOTO: iRobot

Nadgradnja sistema

Prvi razlog za uporabo aplikacije se vam morda ne bo zdel najpomembnejši. A je, saj je nekakšna osnova. Sodobni roboti so odvisni od algoritmov. Ti so njihova pamet. A kot se učimo mi, se mora učiti tudi robot. Nove sposobnosti in veščine pridobi z nadgradnjo programske opreme. Brez njih ni napredka. Če robot ni povezan v aplikacijo, potem njegov sistem ne more biti nadgrajen, ko je posodobitev na voljo. Tako preprosto je. Tudi če ste prepričani, da boste robota še vedno krmilili ročno, ga z aplikacijo povežite vsaj zaradi tega razloga.

Kot se učimo mi, se mora učiti tudi robot. FOTO: iRobot

Najlažje je s primeri

Druge razloge vam bomo najlažje predstavili kar s primeri. Robot Roomba ima cel kup tipal, ki mu pomagajo, da se orientira v prostoru, in preprečujejo, da bi se kje ali v kaj zataknil. Da se v prostoru znajdejo, oblikujejo tloris ali več tlorisov stanovanj, ki mu pomagajo, da najde vse sobe, jih očisti in se nato brez težav vrne na izhodišče – priključno postajo, kjer napolni baterijo in morda, če gre za takšen model, še izprazni košek. Obenem tloris tudi vam daje veliko novih možnosti. Morda sploh niste vedeli, kaj vse je skrito v tej funkciji. Na tlorisu narišete območja, kamor robot ne sme, saj so tam predmeti, ki jih lahko poškoduje ali oni poškodujejo njega, ter črte, ki jih ne sme prestopiti. Ravno tako lahko označite površino, na primer okoli jedilne mize, ki jo je treba večkrat posesati in ni omejena z zidovi kot sobe. Sobe lahko združujete ali razdružujete, če jih morda robot ni zaznal pravilno, in jih poimenujete. Zakaj? Odgovor ni težak. Zato da lahko pozneje z glasovnim ukazom ali z aplikacijo robota pošljete samo tja, kamor želite. To pa še ni vse, kar omogočajo tlorisi. Pri kombiniranih robotih Roomba lahko še označite področja s preprogami, tekstilnimi oblogami ali drugimi občutljivimi materiali, kjer ne želite mokrega čiščenja.

Da se v prostoru znajde, oblikuje tloris ali več tlorisov stanovanj, ki mu pomagajo, da najde vse sobe, jih očisti in se nato brez težav vrne na izhodišče. FOTO: iRobot

Vsakič, ko robot konča nalogo, svoje delo predstavi na tlorisu. Celo pri najbolj osnovnih modelih tako vidite, ali je dejansko počistil ves prostor ali kam ni mogel, ker je naletel na oviro. Pri modelih s kamero na sprednjem delu (takšni so roboti Roomba družine J) pa obenem še vidite predmete, ki so ležali na tleh in se jim je med delom izognil. To je dobro, ker mu lahko zapoveste, kaj naj naredi, ko naslednjič naleti nanje. Površino okoli določite kot prepovedano ali prosite robota, da predmet v prihodnje preprosto ignorira ali se mu izogne.

Aplikacija iRobot omogoča oblikovanje urnika. V njem preprosto določite dneve in ure, ko želite, da robot izvede naloge, če ste doma ali ne. Četudi ne marate urnikov, so lahko v veliko pomoč. Morda ste nameravali robota zagnati, preden ste odšli od doma, a ste pozabili. Ali se preprosto v nekem trenutku odločili, da je pravi čas za čiščenje. V takšnih primerih je aplikacija nenadomestljiva, saj dovoli, da robota zaženete od daleč in po internetu ter nato preverite, kako uspešen je bil.

Površino določite kot prepovedano ali prosite robota, da predmet v prihodnje preprosto ignorira ali se mu izogne. FOTO: iRobot

To še zdaleč ni vse

S tem še nismo izčrpali vseh možnosti, ki jih aplikacija ponuja, a smo našteli najpomembnejše oziroma funkcije, za katere smo prepričani, da vam bodo koristile. Najdete pa še mnogo več. Od možnosti spremembe jezika, v katerem se bo Roomba oglašala, do preverjanja zdravja robota. Ni odveč vedeti, kdaj je čas za zamenjavo ali čiščenje njegovih vitalnih delov. Še o nečem smo prepričani. Ko se boste enkrat odločili za aplikacijo, jo boste redno uporabljali in se obenem čudili, zakaj niste njenih prednosti spoznali že mnogo prej.

Več na irobot.si.

Naročnik oglasne vsebine je iRobot.