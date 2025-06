V nadaljevanju preberite tudi:

Izjave izraelskega premierja o žrtvovanju njegove družine so tudi na hebrejsko govorečem medmrežju oziroma omrežjih povzročile plaz posmeha, burne in ostre komentarje, ki so okrepili tudi kritike njegovih nasprotnikov, da je premier po več kot 17 letih na položaju vse bolj brez stika z vsakdanom oziroma realnostjo.