Čistite tako, kot si želite, da boste lahko človek

iRobot Genius 3.0 Home Intelligence

Čisti, medtem ko me ni doma – Roboti bi morali delovati zunaj vašega urnika. Z uporabo lokacijskih storitev telefona lahko uporabniki zdaj ustvarijo določeno mejo okrog svojega doma, tako da bo njihov pametni telefon sprožil robota, da samodejno začne (in ustavi) čiščenje, ko njihov telefon zapusti mejo ali se vrne nanjo.

Predlogi pametnega mapiranja in imena sob – Robot bo novim strankam pomagal pri njihovem začetnem vključevanju in poznejših opravilih pri čiščenju, da bodo lahko personalizirale svojo pametno mapo, pri čemer bo ta optimizirana za inteligentno in učinkovito navigacijo po njihovem domu. To bo olajšalo tudi prilagajanje pametne mape, tako da se samodejno priporoči oznake sob, ko se robot nauči tlorisa doma in je nato pripravljen za ustvarjanje pametne mape.

Ocene časa za čiščenje – Imate še dovolj časa? Ste pozabili zagnati svojega robota, a so gostje že na poti? Poglejte, kako dolgo bo trajalo čiščenje z oceno časa čiščenja. Na voljo za robote Smart Mapping iRobot Imprint.2 Stranke si lahko v aplikaciji iRobot Home ogledajo časovno oceno glede na sobo ali sobe, ki so jih izbrali za določeno čiščenje.

Tihi pogon – Če morate očistiti določeno območje, vendar morate imeti tišino v bližini, to povejte svojemu robotu, ki lahko umiri svoje delovanje, ko se odpravlja na čiščenje in se vrača nazaj. Tihi pogon bo zaustavil sesalne komponente, ko robot ni v aktivnem čistilnem delovanju.

Drži vas v toku, sledi vašim navodilom

Tako pameten, da predvidi nered

Oblikovan tako, da je edini v svojem razredu

Roboti bi morali čistiti vaš dom točno tako, kot si vi želite, ob upoštevanju vaših posebnih navodil in edinstvenih želja. iRobot Corp. (NASDAQ: IRBT), vodilni med potrošniškimi roboti, danes daje strankam še večji nadzor nad njihovim čiščenjem zin novimi funkcijami, ki jih poganja iRobot Genius ™ 3.0 Domača Inteligenca. iRobot Genius 3.0 je na voljo v celotnem portfelju povezanih robotov podjetja.IRobot Roomba j7+ je zasnovan tako, da se brezhibno prilagaja vašemu domu in z vami sodeluje kot partner, ki vam omogoča izjemno učinkovito čiščenje pri vsaki uporabi. Roomba j7+, ki jo poganja iRobot Genius 3.0 in vključuje PrecisionVision Navigation, postane z vsako uporabo pametnejša. Robot se nauči, kako najbolje krmariti po vaših tleh, si zapomni določene sobe in določeno pohištvo ter očisti tam, kjer je to najbolj potrebno. Čistiti lahko začne tudi samodejno, ko vi zapustite dom, in se zaustavi, ko se vrnete domov. Robotski sesalnik Roomba j7+ potrebuje nekaj časa, da razume vaše zahteve čiščenja, da se nauči vaših pravil čiščenja, vaših zahtev in povratnih informacij ter si zapomni, kako se bo v prihodnje odzval. Prepoznava napajalne kable in odpadke hišnih ljubljenčkov ter se jim izogiba; zagotavlja vam, da bo delo opravljeno. Podprt je s Pet Owner Official Promise (POOP), zato bo iRobot zamenjal vse Roombe j7+, ki se ne izognejo trdnim odpadkom hišnih ljubljenčkov.»Izdelki za pametni dom (smart home) pogosto ne izpolnijo pričakovanj potrošnikov, saj jim za delo primanjkuje konteksta, ne morejo se naučiti samostojnosti in zahtevajo zapleteno programiranje že za osnovne funkcije. Zavedamo se, da sta domače okolje in življenjski slog edinstvena in da je pomembno potrošnikom ponuditi inteligentne izdelke, ki so preprosti za uporabo in ki bolj premišljeno delujejo v mejah hišnih pravil, ki jih določi uporabnik,« pravi Colin Angle, predsednik in izvršni direktor podjetja iRobot. »Roomba j7+ z iRobot Genius ponuja višjo raven personalizacije, novo avtomatizacijo doma in sposobnost, da sčasoma postane pametnejši, kar robotu omogoča bolj intuitivno čiščenje, tako da imajo ljudje več časa za tisto, kar je zanje najpomembnejše.«Na voljo v celotnem portfelju iRobotovih robotskih sesalnikov in pomivalcev taliRobot Genius razširja vodstvo podjetja pri ustvarjanju najsodobnejše umetne inteligence in personaliziranih izkušenj čiščenja. Najnovejše digitalne funkcije, ki so vključene v iRobot Genius 3.0, so združljive tudi z Roombo j7+ in vključujejo:»Ljudje imajo v mislih pomembnejše stvari, kot je skrb za sesanje, zato smo Roombo j7+ razvili tako, da je premišljena, odzivna in da potrebe ljudi postavlja na prvo mesto,« pravi. »Roomba j7+, ki jo poganja Genius, združuje številne stvari, za katere vemo, da jih naše stranke iščejo pri vrhunskem sesalnem robotu. To je zmogljiv sistem za prostoročno čiščenje, ki zazna ovire in se jim izogne, se prilagodi potrebam uporabnika, očisti glede na individualne nastavitve in urnike ter sčasoma postane še pametnejši. Prinaša tudi čudovit dizajn, ki se brezhibno prilega vašemu domu. Vse to daje uporabniku zagotovilo, da bo delo opravljeno na način, ki je prilagojen njegovim individualnim potrebam.«Roomba j7+ robotski sesalnik, ki je podprt z močjo iRobot Genius, lahko prepozna ovire in se izogne nevarnostimRoomba j7+, ki jo podpira iRobot Genius, se ne nauči samo vašega doma, ampak se v realnem času odzove nanj z navigacijo PrecisionVision, kar uporabnikom omogoča, da prepoznajo in se izognejo pogostim oviram, kot so kabli in odpadki hišnih ljubljenčkov. Če polnilni kabel spustite na tla v dnevni sobi, ga bo sesalnik Roomba j7+ opazil in se mu izognil. Če je vaš novi kuža pustil »presenečenje« na hodniku, ga bo sesalnik Roomba j7+ gotovo zaznal in bo manevriral okrog njega. Z zmožnostjo prepoznavanja in predvidevanja sten in pohištva lahko sesalnik upočasni svoj dostop za nežno čiščenje predmetov in čiščenje ob robovih. Kombiniranja tega z Imprint ™ Smart Mapping se Roomba j7+ lahko nauči tlorisa doma, kar strankam omogoča, da z uporabo aplikacije iRobot Home ali naprave za glasovnega pomočnika izberejo, katere sobe se čistijo. Z neprekinjenimi brezžičnimi posodobitvami programske opreme, ki jih ponuja iRobot Genius, bo PrecisionVision Navigation sčasoma postajal tudi pametnejši, kar bo sesalniku Roomba j7+ omogočilo, da prepozna še več ovir in odklene nove izkušnje čiščenja.Čiščenje se s pogostejšo uporabo Roomba j7+ še izboljša. Zaradi premišljene inteligence, ki jo ponuja iRobot Genius, se Roomba j7+ interaktivno nauči vaših želja in se prilagodi, da vaš dom ostane še čistejši. Ko sesaslnik Roomba j7+ prepozna nevarnost ali oviro, bo v aplikacijo iRobot Home poslal fotografijo; lahko mu naročite, da naj se izogne oviri ali pa jo očisti. V aplikaciji iRobot Home lahko sesalniku posredujete tudi povratne informacije o tem, kako naj bi sesalnik Roomba j7+ v prihodnje obvladoval takšne ovire. To vam pomaga ostati v toku z dogajanjem; tako se zavedate vseh neredov ali nevarnosti v svojem domu, npr. odpadkov hišnih ljubljenčkov. To tudi dodatno zagotovi, da bo robot lahko uspešno opravil delo.Poskrbljeno je za vaše potrebe čiščenja – tudi za tiste, za katere še ne veste. Roomba j7+ se z iRobot Genius nauči, kako radi čistite, in vam samodejno poda prilagojene predloge, tudi v časih, ko bo vaš dom mogoče potreboval pogostejše čiščenje, na primer med odpadanjem dlak hišnih ljubljenčkov ali v času alergij. Ker si Roomba j7+ zapomni posebne sobe in čas, ko jih želite očistiti, vam lahko predlaga osebne urnike čiščenja, na primer čiščenje kuhinje po zajtrku. Sesalnik Roomba j7+, ki ga poganja iRobot Genius, vas bo celo vprašal, ali želite čistiti dom, ko ste odsotni, in prenehate čiščenje, ko se vrnete domov, kar vam bo omogočilo, da lahko uživate v čiščenju, ne da bi ga sploh opazili. Za dodatno raven čistoče tehnologija ImprintLink Technology podjetja iRobot pove robotskemu čistilniku tal, da naj pobriše tla po tem, ko je sesalnik Roomba j7+ končal sesanje.Roomba j7+ in njegovo samodejno odstranjevanje umazanije Clean Basesta bila premišljeno zasnovana tako, da se zlijeta z vašim domom. Robot ima privlačen sprednji kovinski zaključek in intuitivno zasnovo z enim gumbom. Clean Base je bila od začetka preoblikovana, da se prilega pod mizo in zavzame manj prostora. Njen vrhunski, teksturiran slog in usnjen vlečni jeziček dopolnjujeta vašo notranjo opremo doma, skrita shramba pa vam zagotavlja, da imate lahko vedno pripravljeno dodatno vrečko. S Clean Base lahko pozabite na sesanje za več mesecev naenkrat. Omogoča, da se robotski sesalnik Roomba j7+ sam izprazni v zaprto vrečko, ki je ni treba zamenjati tudi do 60 dni – dvakrat dlje, kot to trdijo druge blagovne znamke. S sistemom nizkofrekvenčnega vzdrževanja za samodejno odstranjevanje umazanije Clean Base ni umazanije ali oblakov prahu, ko sistem izpraznite. Rabljeno vrečko preprosto zavržete in novo postavite v podstavek Clean Base.Ponudba velja eno leto od nakupa in zajema samo nadomestni izdelek. Na voljo v omejenih jurisdikcijah, veljajo dodatni pogoji in določila.iRobot je vodilno svetovno podjetje za potrošniške robote, ki oblikuje in izdeluje robote, ki ljudem omogočajo, da naredijo več doma in zunaj doma. iRobot je z uvedbo svojega robotskega sesalnika Roombaleta 2002 ustvaril novo kategorijo čiščenja s pomočjo domačih robotov. Danes je iRobot globalno podjetje, ki je po vsem svetu prodalo že več kot 30 milijonov robotov. Linijo izdelkov iRobot, vključno z Roombain Braavadružino robotov za brisanje tal, odlikujejo lastniške tehnologije in napredni koncepti čiščenja, mapiranja in navigacije. Inženirji iRobot gradijo ekosistem robotov in tehnologij za omogočanje pametnega doma. Za več informacij o iRobot obiščiteNaročnik oglasne vsebine je Tilt d.o.o.