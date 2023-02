Dan brez užitka je izgubljen dan

Študentska izmenjava v tretjem letniku dodiplomskega študija na ljubljanski ekonomski fakulteti ga je navdušila za mednarodno življenje. »Da sem šel v Budimpešto, je bila odločitev izven cone udobja. Ampak nekaj me je vleklo. Odločitev se je izkazala za eno najboljših v mojem življenju. Družiti se, opravljati šolske obveznosti, spoznavati nove ljudi, kulturo in delovne prakse z vsega sveta, je bilo zame nekaj povsem novega in zelo osvežujočega.«

Matteo Mozetič Magister ekonomije, ki že od konca podiplomskega študija živi v tujini. Dela za globalno vodilno podjetje v segmentu potrošnikih produktov Unilever. Je vodja blagovnih znamk sladoleda Magnum. Odgovoren je za celotno pot nastanka proizvoda, od ideje, zasnove, razvoja, proizvodnje, lansiranja na trg, do trženja in marketinga. V prostem času kuha, meditira in se ukvarja s športom, poleg tega se zanima za uspešne podjetniške ideje.

Po prihodu domov z izmenjave se je Matteo Mozetič kot pripravnik zaposlil v podjetju Philip Morris Ljubljana, poleg tega je opravljal še podiplomski študij iz marketinga, prav tako na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kljub temu da je bil zelo zadovoljen, čar življenja v tujini, ki ga je izkusil, ni zbledel. Zakaj ne bi izkoristil še podiplomske izmenjave, si je rekel in se odločil za francosko mesto Nantes, glavno mesto zahodne francoske regije Loire, znane po vibrirajočem mestnem utripu, kjer nasprotje srednjeveškim trdnjavam predstavljajo znanstvena in poslovna središča, v katerih so si sedež poiskale mnoge multinacionalke. »Takrat sem vedel, da bi po študiju želel imeti službo nekje v tujini. Še med bivanjem v Franciji sem si našel pripravništvo pri nizozemskem Unileverju, kjer delam še danes.«

Matteo Mozetič. FOTO: Osebni Arhiv

Tri mesece pisanja prošenj

Ni bilo enostavno. Vsak večer, tri mesece zapored, je pisal motivacijska pisma, vsakega prilagojenega za drugega delodajalca, in pošiljal prijavnice za različne pozicije. »Naslednja borba je sledila, ko sem iz programa za pripravništvo želel dobiti redno zaposlitev, kot asistent vodje blagovnih znamk. Konkurenca je zelo huda, veliko trdnega dela in strasti je potrebno, da prepoznajo tvoje delo. Ko imaš enkrat redno zaposlitev, se situacija malo umiri, ampak če želiš v podjetju napredovati, moraš biti vedno v pripravljenosti. Ves čas se odvija boj za pozicije. Tekmuješ z ljudmi z vsega sveta. Vsi so inteligentni, izkušeni in željni napredovanja.« Da je delo v korporaciji ne le tekmovanje na trgu, ampak tudi znotraj nje, je že vedel. K temu, da vedno hočeš biti boljši, te, kot pravi, pripravi tudi dejstvo, da se multinacionalke ves čas optimizirajo in prestrukturirajo, vedno s ciljem zmanjševanja stroškov na plečih zaposlenih. »Sam vedno pravim, da sta za napredovanje v podjetju, kot je Unilever, pomembni dve stvari: sreča, da si ob pravem času na pravem mestu, ter sposobnost, da se izkažeš in izpolniš svoje obveznosti.«

Za počitek in spanje na lovorikah v velikih hitro rastočih podjetjih v panogi potrošniških izdelkov ni veliko časa. Kot pravi sogovornik, potrebuješ močno voljo po učenju in osebnostni rasti. »Podjetja ti pri tem pomagajo, saj imajo izjemno dobre interne šole, v katerih se lahko izoblikuješ v strokovnjaka na svojem področju. Znanje, ki ga dobiš pri takem podjetju, lahko uporabiš tudi v veliko drugih podjetjih in industrijah ali pa na lastni podjetniški poti.«

Podjetja tudi ves čas iščejo talente. Slovenci so po besedah sogovornika zaželen kader. »Naša izobrazba je kakovostna, imamo tudi smisel za posel in prodajo. Moj pogled na Slovenijo in položaj mladih talentov je dober. Imamo kakovostno brezplačno izobrazbo, kar je v globalnem smislu redko. Imamo kakovostna in inovativna podjetja, ki ponujajo priložnost za učenje. Pri iskanju službe v tujini pomaga, da imaš v življenjepisu mednarodno podjetje, ki je prepoznavno,« še opaža sogovornik.

Matteo Mozetič. FOTO: Osebni Arhiv

Kadre se danes išče večinoma preko Linkedina, kjer lovci na glave iz kadrovskih agencij ali pa kadroviki iz podjetij lovijo perspektivne kadre. »Če si dober in imaš znanje, ki se trenutno išče na trgu dela, mesečno dobiš vsaj nekaj ponudb v svoj nabiralnik. Veliko je tudi priporočil od ust do ust, kajti ljudje pogosto menjajo službe, kar pomeni, da imaš lahko kar veliko kontaktov pri konkurenčnih podjetjih.«

Od razvoja do prodaje

Na trenutni poziciji kot vodja blagovnih znamk sladoleda Magnum za Evropo je Mozetič odgovoren za razvoj novih produktov in lansiranje na trg. Vodi celotni proces razvoja izdelka, od ideje in koncepta, razvoj produkta, proizvodnjo produkta v tovarnah, razvoj embalaže, razvoj komunikacijske strategije in vsebine, do lansiranja produkta na trg. Skozi ta proces vodi ekipo, ki je multidisciplinarna in sestavljena iz različnih profilov in oddelkov, kot so recimo oddelek za raziskave in razvoj, dobava, finance, marketing …

Magnum kot znamka verjame, da je dan brez užitka izgubljen dan, in tako spodbuja ljudi, da so zvesti svojemu užitku, kar koli že ta užitek je. »Tudi sam sem podobnega mišljenja. Zares uživam v tem, kar počnem, vsak dan se naučim kaj novega, imam občutek, da se počasi razvijam v dobrega strokovnjaka na področju marketinga, kar me poleg stvari, ki jih počnem v prostem času, izpopolnjuje.«

Mozetič v prostem času rad kuha in svojo kuharijo tudi objavlja na profilu instagram. »Tudi šport je velik del mojega življenja. Verjamem v zdrav duh v zdravem telesu.« Redno igra tenis. Lani je odtekel maraton, letos pa začel trenirati boks. Z dekletom živita v Rotterdamu, kjer sta lani kupila stanovanje. Rad ima tudi druženje s prijatelji, poslušanje podcastov, uživa pa tudi v dodatnih izobraževanjih. »Veliko se tudi poglabljam vase, poskušam redno meditirati in ohranjati ter utrjevati svoje duševno počutje.«

»Za napredovanje v podjetju, kot je Unilever, sta pomembni dve stvari: sreča, da si ob pravem času na pravem mestu, ter sposobnost, da se izkažeš in izpolniš svoje obveznosti,« poudarja sogovornik. FOTO: Shutterstock

Poleg tega v prostem času spremlja tudi finančne trge. »Predvsem berem o makroekonomiji, tehnološki industriji in drugih inovativnih podjetjih.« Del svojega prihodka pasivno investira v delnice in kriptovalute. Navdušen je nad mladimi podjetniki, ki s svojimi inovativnimi idejami, najsi bo s storitvami ali izdelki ali pa spreminjanjem poslovnih modelov in navad vplivajo na družbo. »Znotraj te skupine pa me še najbolj zanimajo tisti, ki podjetje ustanovijo in se obdržijo na vodilni poziciji tudi po tem, ko podjetje prodajo ali ga uvrstijo na borzo. Recimo Bryan Chesky iz Airbnbja, Evan Spiegel iz Snapchata ali Daniel Ek iz Spotifya.« Med poslovneži ga je doslej najbolj navdušil Bob Iger, izvršni direktor multinacionalke Disney. »Prebral sem njegovo knjigo Ride of a Lifetime, in je ena boljših biografij o osebah iz poslovnega sveta. Zelo se lahko poistovetim z njegovim stilom vodenja in njegovimi nasveti za vodenje. Je zelo uspešen poslovnež, ki je začel na dnu in s trdim delom prišel do najvišjih pozicij.«

V Rotterdamu, kjer ga najbolj fascinira njegova multikulturnost, pogreša prijatelje in družino iz Slovenije. »Morda tudi to, ker si hitro v gorah ali na morju in imaš lahko vsak vikend kakšen aktiven izlet.«