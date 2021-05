Danes gradbišče, čez mesec dni že v središču predsedovanja?

Končani še nista ne zunanjost ne notranjost, asfaltiranje dovoza naj bi bilo dokončano do srede. FOTO: Jure Eržen/ Delo

Temnosiva v kombinaciji z lesom

Gradbene odre pred vhodom v prenovljen hotel Brdo na Brdu pri Kranju so podrli, dovoz na novo asfaltirajo, vstop v hotelsko stavbo, kjer naj bi bila recepcija, pa obiskovalca sprejme s surovo notranjostjo brez tlakov in goro vzmetnic, zavitih v polivinil. Ob vsem tem se zdi zelo optimistična napoved, da bo že čez tri tedne, torej 21. junija kot prvo gostil srbsko veterpolsko reprezentanco.»Prepričan sem, da bomo ta cilj dosegli,« je včeraj vnovič neomajano poudaril direktor JGZ Brdo, ko je novinarje popeljal po »skoraj končanem« hotelu. Po novem se bo imenoval Elegans, po Ischnuri Elegansu oziroma modrem kresničarju, sicer najbolj razširjeni vrsti kačjega pastirja v Evropi in pri nas ter biva tudi v parku Brdo pri Kranju.Vse skupaj spominja na delovno mravljišče, po besedah Marjana Hribarja v dveh, kdaj tudi treh izmenah dela po 200 in 250 delavcev na dan. V naslednjih treh tednih jih čaka še dokončanje zunanjosti, posaditev travne ruše, kar nekaj dela bodo imeli še z električnimi in pametnimi inštalacijami, talnimi oblogami, med zadnjimi bodo opremili restavracijo, je napovedal. Na prevzem hotelske kuhinje že čaka znani slovenski kuharski chef z eno Michelinovo zvezdico, prvo ime gradu Zemono, ki se z odprtjem hotela Elegans podaja v nov večletni projekt oziroma sodelovanje.»Zemono ostaja moj prvi naslov, tam ustvarjam in plemenitim ideje tudi za ponudbo hotela na Brdu in tudi kot njihov zunanji sodelavec bom sledil konceptu, na katerega prisegam že zadnjih trideset let. Gradim na tradiciji, osnovnih sestavinah lokalnega izvora, ki bo v tem primeru celotna Slovenija, in kreativnosti. Ideje za menije tudi za predsedovanje že imamo, pri pomembnejših dogodkih bom tudi sam prisoten in angažiran, sicer pa bo moje zamisli uresničevala odlična kuharska ekipa protokolarne službe,« je povedal zaDo postavitve loncev in kozic na hotelski štedilnik, kaj šele chefovskih krožnikov na mize se ob pogledu na eno samo veliko gradbišče zdi še daleč, dokončane niso niti hotelske sobe, ki so jih gostitelji najavljali kot že skoraj nared za goste. Tiste, v katere je bilo mogoče pogledati, so v temnosivi barvi, stene ob postelji z oblazinjenim vzglavjem so dopolnjene s tapeto, pohištvo je v svetlem lesu. Predsedniški apartma s svojimi 123 kvadratnimi metri, ki je največja namestitev v hotelu, je z izjemo prekrasnega razgleda proti Storžiču komaj dajal slutiti kaj o svojem domnevnem razkošju. Na balkonu naj bi imel tudi savno.»Hotel bo po novem imel 123 sob, dvoposteljne bodo merile po 23 kvadratnih metrov, kar je precej razkošno za 4-zvezdični hotel, prve goste pa bomo sprejeli 21. junija, in to bo vaterpolska reprezentanca Republike Srbije, ki bo od tu odpotovala na olimpijske igre v Tokio. Podobno odločitev so sprejeli pred petimi leti, ko so po treningu v Kranju v Riu de Janeiru osvojili zlato kolajno, in zdaj na vse skupaj gledajo malce vraževerno. Za povrhu jih bo tokrat tu sprejel Tomaž Kavčič, častni konzul Republike Srbije v Sloveniji,« je na novinarski konferenci, na kateri je bil v ospredju podpis pogodbe JGZ Brdo o nadaljnjem sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, ki na tem več kot petsto let starem posestvu domuje od leta 2012. NGZ je njihov najpomembnejši poslovni partner pred kongresnim centrom in protokolom, njuno sodelovanje pa je vredno okoli pol milijona na leto, je razkril predsednik NZSS prenovljenim hotelom, kakor naj bi ga po načrtih šentruperskega biroja Esplanada arhitektaizvedlo koprsko podjetje Makro 5 gradnje za 11,5 milijona evrov v pičlih 130 dneh, bi po novem na treningih lahko gostili svetovne ekipe, obetajo si tudi goste s poslovnih srečanj in kongresne dejavnosti. V prihodnje načrtujejo še športno dvorano za košarko, odbojko oziroma rokomet, na Brdo pa naj bi se preselil tudi Olimpijski komite Slovenije. Več o tem niso želeli razkriti, poudarili pa so, da se hotelske sobe ponašajo tudi z daljšimi posteljami – z mislijo na košarkarje. V prvem letu, ko se obeta predsedovanje Slovenije Svetu EU, pričakujejo 60-odstotno zasedenost, tudi v naslednjih pa ne veliko več, tja do 70-odstotno.