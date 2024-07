Danes je dan sladoleda, na njegovo prodajo najbolj vpliva vreme

Tretja julijska nedelja velja za dan sladoleda, nepogrešljive sladice zlasti v poletnih mesecih. Da se poleti proda veliko več sladoleda kot v drugih letnih časih, potrjujejo tako proizvajalci kot trgovci. Slovenija je lani sicer izvozila precej več sladoleda, kot ga je uvozila.

Na prodajo sladoleda vpliva več dejavnikov, pravijo trgovci in proizvajalci sladoleda. Najpomembnejši dejavnik je lepo vreme oz. visoke temperature, na prodajo pa vplivajo tudi akcije v trgovinah.

»Je pa vpliv vremena težko ločiti od ostalih dejavnikov – prodajna akcija, ki je vnaprej načrtovana, je recimo uspešnejša, če je vreme ugodno,« so za STA izpostavili v Ljubljanskih mlekarnah. Lansko poletje, ko vreme ni bilo najlepše, se je prodaja sladoleda zelo oslabila, so navedli.

V Ljubljanskih mlekarnah v sladoledni sezoni, ki se začne po velikonočnih praznikih in traja do septembra, prodajo okoli 85 odstotkov vsega proizvedenega sladoleda, v preostanku leta pa ostalih 15 odstotkov.

Podobne številke beležijo tudi trgovci. Hofer denimo poleti proda 80 odstotkov celotne količine sladoleda, petino pa v drugih letnih časih. »Med poletnim vročinskim valom zaznamo še več povpraševanja kot sicer,« so izpostavili za STA.

Podobno je v Sparu Slovenija, kjer pri sladoledu v poletnih mesecih po pričakovanjih beležijo večkratnik zimske prodaje, prodaja pa je še povečana v izredno vročih dneh.

Da različne akcije, promocije in popusti načeloma dodatno spodbujajo prodajo, so za STA potrdili v Lidlu, kjer v poletni sezoni v primerjavi z zimsko prav tako opažajo povečano povpraševanje kupcev po sladoledu in posledično večjo prodajo.

Po podatkih statističnega urada so slovenska podjetja sicer lani izvozila za skoraj 29.000 ton sladoleda v vrednosti 104 milijone evrov, uvozila pa so ga za nekaj več kot 6000 ton oz. za 22 milijonov evrov.

Največ sladoleda iz Nemčije

Največ sladoleda je v Slovenijo prišlo iz Nemčije (1879 ton), sledili sta Hrvaška (1023 ton) in Italija (779 ton). Največ izvoza sladoleda pa je šlo v Združeno kraljestvo (6369 ton).

S proizvodnjo sladoleda se je po zadnjih razpoložljivih podatkih leta 2022 v Sloveniji ukvarjalo 54 podjetij.

Za sladoled je bilo treba sicer po podatkih statističnega urada junija letos odšteti 1,5 odstotka manj kot v lanskem šestem mesecu. Po podatkih statistikov je lani liter sladoleda v povprečju stal 4,29 evra, porcija sladoleda s smetano pa 6,14 evra.

V EU kot celoti so predlani izdelali 3,2 milijarde litrov sladoleda ali za pet odstotkov več kot leto prej. Največja proizvajalka je bila Nemčija (620 milijonov litrov), sledili sta Francija (591 milijonov litrov) in Italija (571 milijonov litrov).

Obeleževanje dneva sladoleda sicer izhaja iz ZDA, kjer so v kongresu leta 1984 razglasili julij tistega leta za nacionalni mesec sladoleda, 15. julij pa za nacionalni dan sladoleda. Čeprav je resolucija omenjala le mesec in dan specifičnega leta, se je praznovanje obdržalo vse do danes. V nekaterih drugih delih sveta se dan vsako leto obeležuje tretjo nedeljo v juliju.