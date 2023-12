Delovno mesto na 2515 metrih višine

V nadaljevanju preberite:

Triglav Kredarica je že ustaljena besedna zveza, ki nas spremlja s poročil o vremenu. Podatki – če nismo ravno namenjeni tja – nas bežno oplazijo, morda še najbolj v dneh, ko v dolini pričakujemo prve snežinke. Na Kredarici je dober meter in pol snega, včeraj zjutraj je bilo jasno, osem stopinj pod ničlo, pihal je šibek jugozahodni veter. Podatki so resda s samodejne meteorološke postaje, a v razmerah, kakršne vladajo na 2515 metrih nadmorske višine, potrebuje ta tudi človeka ob sebi 24 ur na dan.

Prihodnje leto bo meteorološka postaja na Kredarici stara že 70 let, to bo tudi leto, ko jo bodo začeli prenavljati in bodo uredili za vremenske opazovalce primernejše prostore. In predvsem večje ter ločene, s čimer bodo dobili opazovalci več zasebnosti, kot pove Filip Štucin, vodja meteorološke mreže pri Agenciji Republike Slovenije za okolje.