Diskretno, varno in brez sramu: rešitev za sodobnega moškega

Urinska inkontinenca je stanje, pri katerem posameznik izgubi nadzor nad delovanjem mehurja, zato urin nehoteno uhaja. Čeprav je dvakrat pogostejša pri ženskah, se vedno bolj pogosto pojavlja tudi pri moških. Tako naj bi se z urinsko inkontinenco srečeval kar eden od štirih moških. Vzroki za nastanek urinske inkontinence pri moških pa so različni. Najbolj pogosto so povezani s starostjo, saj z leti slabijo mišice mehurja. Vendar pa starost ni edini vzrok, urinska inkontinenca se velikokrat razvije kot posledica dolgotrajnega stresa, po operaciji prostate ali zaradi težav z njo, izvor pa so lahko tudi nekatera nevrološka obolenja in stanja (npr. po možganski kapi).

Posamezniki pa lahko trpijo zaradi različnih vrst urinske inkontinence: stresna ali urgentna (urin uhaja med vadbo, dvigovanjem težkih bremen, kašljanjem, kihanjem, smejanjem), nujna inkontinenca (za to vrsto je značilna močna nenadna potreba po uriniranju, pogosto tudi ponoči. Lahko je posledica okužbe ali druge bolezni, na primer nevrološke motnje ali sladkorne bolezni), prelivna inkontinenca (značilno je občasno ali stalno kapljanje urina), mešana inkontinenca (običajno gre za več kot eno vrsto urinske inkontinence – najpogosteje za kombinacijo stresne in nujne inkontinence).

Skrita težava mnogih moških

Urinska inkontinenca je pri moških žal še vedno tema, o kateri se ne govori ter vzbuja občutke sramu in šibkosti. Z njo so povezana številna omejujoča prepričanja, ki so povezana z moško neomajno trdnostjo in močjo, ne izražanjem čustev in ranljivosti. Pogosto je tudi razmišljanje »to se meni ne more zgoditi«, ki nakazuje, da moški urinsko inkontinenco še vedno doživljajo kot znak šibkosti. Prav zaradi tovrstnih prepričanj pa težko spregovorijo na glas, da imajo težave. Vendar pa molk praviloma le poslabša stanje in postopoma vodi do občutka osamljenosti ter v vse večje socialne in čustvene izolacije, stopnjujejo pa se lahko tudi simptomi, saj moški običajno pomoči ne poiščejo pravočasno.

Zato je pomembno zavedanje, da urinska inkontinenca ni nekaj, česar bi se morali sramovati ali skrivati, ampak gre za zdravstveno težavo, zaradi katere trpijo številni moški. Predvsem pa je pomembno vedeti, da je urinska inkontinenca popolnoma obvladljiva. A le iskanje pomoči in odkrit pogovor sta pot do olajšanja. Prav tako je dobro vedeti, da obstaja mnogo rešitev, ki so diskretne in udobne, predvsem pa moškim z urinsko inkontinenco izboljšajo kakovost življenja.

Z naprednimi izdelki, ki so posebej zasnovani za moške z urinsko inkontinenco, lahko vsakodnevne težave z uhajanjem urina postanejo čisto obvladljive.

Samozavest se začne z odločitvijo

Ko sprejmemo svoje stanje in si dovolimo poiskati pomoč, smo že na poti k večji samozavesti. Začnemo raziskovati možnosti, ki so na voljo, počasi pa se zmanjšujeta tudi občutek sramu in negotovost. Urinsko inkontinenco lahko morda prvič vidimo kot del življenja, ki ga imamo lahko popolnoma pod nadzorom. Ko torej zmoremo normalizirati težavo, se običajno pojavijo tudi učinkovite poti, ki so korak do boljše kakovosti življenja.

Tako danes obstajajo številne sodobne rešitve, s katerimi si že pomagajo mnogi moški z urinsko inkontinenco. To so pripomočki za urinsko inkontinenco, diskretni, oblikovani posebno za moške.

MoliCare® Men Pad – olajšanje za moške z urinsko inkontinenco

Skrb zase ni znak šibkosti, ampak moči! Pripomočki MoliCare® Men Pad pa so upanje za vse moške, ki imate težave z uhajanjem urina. Z njimi nikoli več ne boste doživeli stiske in nelagodja v družbi. Gre namreč za priročno, diskretno in zanesljivo rešitev za obvladovanje inkontinence. Izdelki, ki so zasnovani tako, da zagotavljajo maksimalno udobje in zaščito ves dan, in kar je najbolj pomembno, so popolnoma neopazni pod oblačili. Tako sploh ne boste vedeli, da jih imate.

Oblikovani so po smernicah najnovejše tehnologije, to pomeni, da se popolnoma prilagodijo potrebam moškega. Prav tako pa vam ne bo treba skrbeti zaradi slabega vonja, saj povsem vpijejo urin in nevtralizirajo neprijeten vonj.

MoliCare® Men Pad odlikujejo naslednje značilnosti:

Imajo tanko, anatomsko oblikovano predlogo, kar jih naredi popolnoma neopazne pod oblačili . Zaradi svoje oblike se povsem prilegajo telesu. Tako lahko moški brez skrbi uživa v vsakodnevnih dejavnostih, ne da bi se počutili nelagodno.

. Zaradi svoje oblike se povsem prilegajo telesu. Tako lahko moški brez skrbi uživa v vsakodnevnih dejavnostih, ne da bi se počutili nelagodno. Hitro vpijajo urin in zadržujejo tekočino ločeno od kože . Tekočina se takoj vpije v notranjost, kar prepreči draženje kože, ki ves dan ostane suha in zaščitena pred vlago.

. Tekočina se takoj vpije v notranjost, kar prepreči draženje kože, ki ves dan ostane suha in zaščitena pred vlago. Opremljeni so s posebno plastjo za zaščito in nego kože. Da koža ostane zaščitena, imajo izdelki dodano posebno plast (na osnovi tehnologije SkinGuard®), ki je posebej zasnovana za nego kože, ščiti pa jo tudi pred morebitnimi poškodbami (npr. rdečino ali izpuščajem). To dosežejo tako, da uravnavajo ustrezen pH med 4.5 – 5.5.

Da koža ostane zaščitena, imajo izdelki dodano posebno plast (na osnovi tehnologije SkinGuard®), ki je posebej zasnovana za nego kože, ščiti pa jo tudi pred morebitnimi poškodbami (npr. rdečino ali izpuščajem). To dosežejo tako, da uravnavajo ustrezen pH med 4.5 – 5.5. Na voljo so izdelki za dnevno ali nočno uporabo . Moški lahko izbira med manj in bolj vpojnimi predlogami - z različnimi stopnjami vpojnosti. V ponudbi lahko izbere najprimernejši izdelek glede na svoje dnevne aktivnosti.

. Moški lahko izbira med manj in bolj vpojnimi predlogami - z različnimi stopnjami vpojnosti. V ponudbi lahko izbere najprimernejši izdelek glede na svoje dnevne aktivnosti. Poskrbijo za dodatno udobje in varnost. Za še boljše prileganje, stabilnost in udobje je poskrbljeno s samolepilnimi trakovi. Predloge so tako ves čas uporabe na enem mestu, se ne premikajo ali povzročajo nelagodja med gibanjem.

Zakaj je pri vsakodnevni uporabi predlog pomembno poskrbeti, da koža ostane zdrava? Zdrava koža pomeni dobro počutje in zato je nujno, da moški izberete takšne predloge, ki bodo do vaše kože prijazni. Le tako se boste izognili različnim vnetjem, srbečici in drugim neprijetnostim. Koža na intimnih predelih je namreč zelo občutljiva in nagnjena k draženju, zato so kakovostne predloge, ki poskrbijo tudi za zdravje kože, zlata vredne. MoliCare® Men Pad so zasnovani tako, da kožo maksimalno zaščitijo in preprečijo morebitne kožne težave, ki so lahko posledica čezmerne vlage. Imajo le dermatološko testirane materiale, kar pomeni, da so materiali, iz katerih je predloga narejena, varni za kožo. MoliCare® Men Pad ne le vpijajo vlago, ampak tudi nevtralizirajo vonjave. Tako ste lahko čisto brez skrbi glede neprijetnih vonjav. Vse to vpliva na večjo samozavest in splošno dobro počutje.

