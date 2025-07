Stanje 19-letnika, ki so ga pretepli hrvaški varnostniki, se je poslabšalo

Pet varnostnikov, ki je pred nočnim klubom v Poreču v noči na petek preteplo 19-letnega Slovenca, je bilo včeraj zjutraj zaslišanih na sodišču v Pazinu, poroča hrvaški Index. Po neuradnih informacijah peterica prihaja z območja Pulja.

Po zaslišanju je tožilstvo zahtevalo, da trije ostanejo v priporu, dva izmed petih sta bila zaradi pomanjkanja dokazov namreč že izpuščena. Hrvaški mediji poročajo, da policija medtem išče še druge osumljence.

Zaradi hudih poškodb se je 19-letnik najprej zdravil v puljski bolnišnici, od tam pa so ga v soboto zvečer prepeljali na intenzivni oddelek ljubljanskega kliničnega centra. Njegova mati je povedala, da se je njegovo stanje medtem poslabšalo, v pogovoru za hrvaške medije pa je že napovedala tožbe. Težke telesne poškodbe je potrdil tudi direktor puljske bolnišnice dr. Andrej Angelini. Mladenič je imel ob prihodu v bolnišnico zlomljeno lobanjo, počen bobnič, modrice po telesu in glavi ter šive na kolenih.

V soboto zvečer so mladeniča prepeljali na intenzivni oddelek ljubljanskega kliničnega centra. FOTO: Črt Piksi

»Zelo težko govori, trpi zaradi hudih bolečin. Psihično je povsem zlomljen – v življenju še nikoli ni bil vpleten v pretep, nasilje mu je tuje,« je po pisanju Indexa povedala mati. »Ni se z nikomer prepiral, z varnostniki sploh ni govoril, kaj šele da bi bil v kakršnemkoli sporu.«

»Mati je v šoku, enako velja za preostanek družine. Zaradi zdravstvenega stanja mladeniča je vsem zelo težko,« pa je za Index povedal Duško Miočić, odvetnik družine.

Osem nasilnežev

»Najprej ga je napadlo pet ljudi, nato pa so se jim, kot kaže posnetek, pridružili še trije. Osem odraslih moških je z vso brutalnostjo napadlo mojega sina,« pravi mati, ki je še vedno globoko pretresena.

Na posnetku, ki ga je pridobil Index, je videti, kako štirje napadalci nezavestnega mladeniča za roke in noge vlečejo izza ograje lokala in ga odložijo na tla. Nihče iz množice, ki se je zbrala okrog njih, mu ni priskočil na pomoč, so pa snemali dogajanje s prenosnimi telefoni.

»Nekdo mora odgovarjati, ne morejo kar tako pretepati naših fantov. Na srečo je moj sin preživel, morda kdo drug ne bo,« je povedala Teova mati in dodala, da so že najeli hrvaškega odvetnika.

Kot je še izvedel hrvaški portal, so zaradi brutalnega napada na 19-letnega mladeniča z Vrhnike pred klubom v Poreču aretirali Denisa Vojnikovića.

Vsi pridržani so obtoženi kaznivih dejanj hude telesne poškodbe in nasilnega vedenja, preverjajo pa tudi, ali so povezani s še kakšnimi drugimi kaznivimi dejanji. Kot neuradno piše Index, so nasilneži domnevno povezani z nekaterimi policijskimi krogi, zato se pogosto zgodi, da do njih pricurljajo informacije o načrtovanih policijskih racijah.

Policija je ob tem sporočila, da še naprej zbira informacije o incidentu.