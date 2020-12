Do luksuznega videza kopalnice v nekaj korakih

Poigrajte se z detajli

Ustvarite si domači velnes

Dizajnerski tuš Rainfinity zagotavlja izkušnjo tuširanja, kakršne še niste doživeli. FOTO: Hansgrohe

Vključite tapeciran stol ali fotelj

Namestite barvne tuše in pipe

Pri Hansgrohe ponujajo pet novih dizajnov trendovskih barvnih pip. FOTO: hansgroheTalis E FinishPlus

Upravljajte svetlobo

hansgrohe Crometta S Showerpipe 240 FOTO: Hansgrohe

Vse, ki ob tem iščete navdih na družbenih omrežjih in v dizajnerskih revijah ter se sprašujete, kako naj vendar svojo kopalnico preobrazite, da bo tistim s fotografij vsaj malo podobna, ne da bi ob tem zapravili celo premoženje, naj takoj potolažimo. Tako kot smo namreč lahko z nakupom cenejših oblačil s pravo mero okusa videti glamurozno, je lahko tudi naša kopalnica videti luksuzno kljub manjšemu proračunu. Z vami delimo nekaj trikov, kako lahko to dosežete.Če popolna preobrazba kopalnice daleč presega vaš proračun, jo preprosto osvežite z drugačno postavitvijo premičnih elementov in nekaj novimi pridobitvami. Poiščite v kopalnici polico ali prostor na tleh, kamor lahko postavite zeleno rastlino – lahko si omislite tudi stojalo za več njih; okrasite jo z dišečimi svečami, ki jih boste prižgali, ko si boste privoščili oddih v kadi; v lične košarice zvijte brisače iz 100-% bombaža v barvah, ki se prilegajo vaši kopalnici. Zdržale bodo mnogo dlje od brisač iz cenejših in umetnih materialov, obenem pa bodo na vaši koži zaradi svoje mehkobe pustile prijeten občutek.Zahtevni ljubitelji velnesa in dizajna zelo cenijo sproščanje, ki je v svetu, ki je vedno v pogonu, postalo že prava vrednota – pa tudi luksuz. Namesto da hodite v velnes, sploh če to ni vedno mogoče, si ga pričarajte kar doma. Mirno, prijetno vzdušje si lahko ustvarite že z minimalnimi prilagoditvami svoje kopalnice, ki bo tako postala center dobrega počutja v vašem stanovanju.Privoščite si luksuzen dotik ultra mehkih mikrokapljic z dizajnerskim tušem Rainfinity , ki vam zagotavlja užitek, kakršnega še niste doživeli, in sicer z nastavitvijo PowderRain, s katero lahko uravnavate njihovo intenziteto, ter z nadglavno prho v obliki diska, ki je inovativno lahno obrnjena navznoter. Vaša izkušnja prhanja bo odslej dobila popolnoma nove razsežnosti.Kopalnica je prostor za umivanje in lepotičenje, ob čemer se sprostimo in se nam nemalokrat tudi porodi kakšna dobra ideja. Zakaj ne bi tam preživeli tudi dragocenih trenutkov miru in tišine, ki nam napolnijo baterije? Če vam prostor dopušča, v izbrani kotiček v kopalnici postavite udoben naslanjač in bralno lučko ter svoj bralni kotiček v dnevni sobi ali spalnici kdaj pa kdaj zamenjajte za tistega v kopalnici. Sliši se ekstravagantno, a to bo vaši kopalnici dalo videz območja za sproščanje v velnesu luksuznega hotela.Svojo kopalnico lahko na več načinov obogatite s pridihom trendovskih barv in materialov ali njihovih imitacij. Marmor je na primer klasika, ki nikoli ne bo šla iz mode. Namesto da kopalnico odenete v pravega, ki vas bo tudi več stal, lahko izberete cenejšo možnost v obliki keramičnih ploščic, ki ga posnemajo.Če ste drznejše narave in želite v kopalnico vnesti nekaj pestrosti ali barv, ki vas vedno poživijo, pa lahko razmislite o barvnih ali vzorčastih ploščicah, pa tudi če samo v minimalnih količinah. Minimalističen, a šik poseg v njeno podobo pa je na primer namestitev tušev ali pip v različnih odtenkih. Priponujajo pet novih dizajnov, kot so brušeni bron, brušeni črni krom, polirano zlato ali črna oziroma bela mat različica. Zadnji dve sta kot nalašč za ljubitelje sodobne aritekture – lahko ju uporabite kot kontrast, ki razbije monotonijo in s tem kopalnici doda piko na i.Ker je torej tudi kopalnica prostor, katerega zasnova vpliva na vzdušje in počutje, je tudi v njej pomemben element svetloba, ki pa jo lahko na različne načine upravljamo. Z reflektorji jo tako lahko usmerjamo in razporejamo po prostoru po želji; svetila izpod omaric ali okrog ogledala bodo kopalnici dala trendovski pridih, ki zopet pritiče velnesu; svetila, ki visijo s stropa, pa poudarijo posamezne elemente, kot je kopalna kad. Za več intime in luksuza pa namestite elegantne rolete ali zavese, ki se barvno skladajo s podobo kopalnice.Več informacij o izdelkih, ki jih za luksuzni videz vaše kopalnice ponuja H ansgrohe , pa poiščite na tej povezavi