Do napotitve in datuma pri specialistu kar iz naslanjača

Pacient, ki se sooča z zdravstvenimi težavami, se danes pogosto izgubi v sistemu naročanja, kjer minevajo tedni, celo meseci, medtem ko simptomi vztrajajo ali se celo poslabšajo.

Pri nekaterih zdravstvenih težavah je hitro ukrepanje ključnega pomena. Vsak dan čakanja lahko pomeni slabšanje stanja, ki bi ga sicer lahko obvladali že v začetni fazi.

Zdravstveno zavarovanje s hitro dostopnimi storitvami je zato ključna podpora za vse, ki si želijo varnosti in zanesljive oskrbe brez dolgih čakalnih vrst. S sklenitvijo zavarovanja Specialisti z asistenco pri zavarovalnici Generali lahko prek inovativne storitve Halo Doktor kar najhitreje pridete do diagnoze in obravnave – brez zapletov in brez čakanja, kar iz udobja lastnega doma.

Si predstavljate, da bi lahko zdravnika kar poklicali … … in bili takoj napoteni na nadaljnje preiskave, hkrati pa zelo hitro dobili še datum pri specialistu? To so prednosti, ki jih omogoča zavarovanje Specialisti z asistenco pri zavarovalnici Generali. Če ponazorimo s primerom: 25-letna pacientka, poimenujmo jo Ana, je nekega dne začutila ostro bolečino v križu, ki se je sčasoma stopnjevala. Če bi se odločila za obravnavo prek javnega zdravstva, bi morala čakati več mesecev, preden bi lahko obiskala specialista, ki bi jo napotil na nadaljnje preiskave in nato še zdravljenje. Z zavarovanjem Specialisti z asistenco bi do diagnoze prišla veliko hitreje. Najprej bi prek storitve Halo Doktor opravila posvet s splošnim zdravnikom, ki bi jo na podlagi simptomov in težav, ki jih je navedla, v okviru zavarovanja napotil k specialistu. Tudi naslednji koraki bi se vrstili zelo hitro: datum za pregled bi dobila že približno v roku 10 dni, zdravnik specialist pa bi jo nato napotil na nadaljnje diagnostične preglede in ustrezno rehabilitacijo pri fizioterapevtu. Na vsak nadaljnji obisk bi spet čakala do običajno največ 10 dni.* Kako lahko sklenete zavarovanje Specialisti z asistenco?

FOTO: Zavarovalnica Generali

Halo Doktor – hitra pomoč kjerkoli in kadarkoli

Vsak zamujen dan lahko pomeni slabše izhodišče za zdravljenje, kar je še zlasti nevarno pri težavah, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo.

Zavarovanje Specialisti z asistenco zagotavlja hiter stik s splošnim zdravnikom. S storitvijo Halo Doktor lahko z njim opravite posvet, kadarkoli ga potrebujete – kar iz domačega naslanjača ali celo iz tujine.

Storitev Halo Doktor je zasnovana z mislijo na preprostost in učinkovitost. Vse, kar morate narediti, je:

Vzpostavite stik z zdravnikom: S splošnim zdravnikom se boste lahko pogovorili kar prek navadnega ali video klica. Posvet je na voljo vsak dan, od 6:00 do 22:00, tudi med prazniki in iz tujine.

Diagnoza in predlog zdravljenja: Po posvetu vam bo zdravnik izdal izvid z zdravniškim mnenjem, v katerem vam bo morda predlagal nadaljnje korake, kot so diagnostične preiskave ali specialistični pregledi, brez dolgotrajnega čakanja na napotnico osebnega zdravnika.

Povezava s specialistom: Če bo zdravnik presodil, da so potrebni dodatni specialistični pregledi ali terapije, boste to v okviru zavarovanja Specialisti z asistenco uredili hitro – običajno že v 10 dneh.

Zavarovanje je namenjeno vsem od 1. do 85. leta starosti. Glede na starostno skupino lahko izbirate med že oblikovanimi paketi ali sestavite svoj paket kritij.

FOTO: Zavarovalnica Generali

Prednosti zavarovanja Specialisti z asistenco Zavarovanje Specialisti z asistenco vključuje širok nabor kritij, ki zagotavljajo popolno zdravstveno oskrbo brez dolgotrajnega čakanja. Najpomembnejše prednosti so: Takojšnji video posvet s splošnim zdravnikom prek storitve Halo Doktor (običajno že v 15 minutah), iz domačega naslanjača ali iz tujine.

Hiter dostop do specialističnih pregledov in diagnostičnih postopkov.

Obsežne specialistične storitve, od zdravljenja poškodb in operacij do psihološke pomoči in fizioterapije.

Omejitev zgolj glede na višino zavarovalne vsote, brez omejitev števila storitev.

Preventivni pregledi in drugo zdravniško mnenje za dodatno varnost pri odločanju o zdravljenju. Izkoristite do 30 % popusta na prvo sklenitev + včlanitev Generali ZAME

Visoka ocena zaupanja v zavarovanje Specialisti z asistenco med potrošniki

Portal Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave je zavarovanju Specialisti z asistenco zavarovalnice Generali podelil najvišjo oceno v Sloveniji za način in kakovost obveščanja potrošnikov o zdravstvenih zavarovanjih, ki omogočajo hitrejši dostop do zdravnika specialista. Oceno je zavarovanje prejelo za visoko raven komunikacije, vsebino spletne strani, kakovost informacij v brošurah in prilagojenost informacij različnim potrebam strank. Visoka ocena pomeni, da zavarovanje resnično odgovarja na potrebe in pričakovanja uporabnikov ter zagotavlja popolne informacije in preprosto uporabo storitev.

* Zdravstvene storitve so omejene z višino zavarovalne vsote.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali