Dobrodelna nogometna tekma v Stožicah razprodana

Nekatere največje zvezde nogometa bodo 15. septembra igrale pred razprodanimi Stožicami. V le štirih dneh od objave novice, da se bosta na povabilo predsednika Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksandra Čeferina pomirili ekipi selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka in slovitega trenerja Fabia Capella, so vstopnice za dobrodelno tekmo pošle.

Vstopnice za tekmo, na kateri bodo med drugim igrali Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, med Slovenci pa tudi nekdanji reprezentanti Miran Pavlin, Boštjan Cesar, Branko Ilić, Milivoje Novaković, Mišo Brečko, Aleksandar Radosavljević in Bojan Jokić, je po poročanju 24ur.com Nogometna zveza kupila tudi za okoli 300 otrok iz 28 nogometnih klubov, ki so jim poplave uničile stadione. 1600 vstopnic pa si bodo, kot poročajo, razdelili gasilci, vojaki in civilna zaščita, torej tisti, ki so v ujmi prvi nesebično priskočili na pomoč.

Vsa sredstva sponzorjev, sredstva od prodaje vstopnic in prostovoljni prispevki posameznikov bodo namenjeni fundaciji Radia 1 Preprosto blizu. Ta bo sredstva razdelila prizadetim v poplavah.

Tekmo bosta prenašali komercialna televizija Pop TV in globalna TV mreža BeIN Sport.