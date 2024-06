28. maj je mednarodni dan lahkega branja. Veliko ljudi potrebuje lahko branje. Na ta način so informacije bolj dostopne. To pomeni, da ljudje lažje razumemo informacije.

Besedne zveze lahko branje še ni v slovarjih slovenskega jezika. Več o lahkem branju lahko preberete v priročnikih. Priročniki za lahko branje so dostopni na spletni strani.

Zavod Risa je organiziral prvi natečaj za pesem v lahkem branju. Na natečaj je prišlo več kot 60 pesmi. To kaže, da lahko branje zanima veliko ljudi.

Beseda dostopnost v slovarjih na portalu Fran.

Podelitev nagrad je bila 29. maja 2024 v Slovenj Gradcu. Nagrade so dobile Mateja Meh, Alja Bebar, Nuša Maver, Adrijana Navodnik, Antonija Jereb in Tatjana Strmčnik.

Tri pesmi, ki so zmagale, so avtorske. To pomeni, da so jih napisale osebe same. Tri pesmi so priredbe pesmi Saše Pavček, Ferija Lainščka in Toneta Kuntnerja.

Meni bo ostala v spominu tudi čudovita pesem Naša hiša. Pesem so napisale osebe, povezane s stanovanjsko skupino Šance na Ravnah na Koroškem. Pesem govori o pomenu občutka, da nismo samo del množice. Govori o tem, kako pomembno je, da smo za koga tudi ednina.

