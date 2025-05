Dotrajana strešna okna zamenjala z novimi

Zamenjala jih je s tremi novimi elektrificiranimi strešnimi okni VELUX ter tako poskrbela za energijsko učinkovitejši dom in brezskrbno bivanje.

Odločitev je bila preprosta

»Ker so stara strešna okna v kuhinji in dnevni sobi zamakala, bila dotrajana, so slabo tesnila in tako bila posledično energijsko potratna, sem se odločila, da jih zamenjam. Poleg tega pa so bila tudi napačno vgrajena, tako v prostor ni prišlo veliko svetlobe,« svojo odločitev pojasnjuje znana pevka.

FOTO: VELUX

Zaupala nam je tudi, da je izjemno vizualen tip človeka in da jo je videz starih strešnih oken zelo motil. Želela je tri sodobna strešna okna z belimi okvirji, ki se bodo lepo ujemala s preostalo notranjo opremo. Ker prisega na kakovost, je bila odločitev za strešna okna VELUX izjemno enostavna.

Nova strešna okna so v njeno življenje prinesla veliko spremembo

Znana pevka je poudarila, da so ji nova strešna okna zelo spremenila življenje: »S hčerko Ario zelo radi preživljava čas doma. Zdaj sta najini dnevna soba in kuhinja veliko bolj svetli, poleti manj vroči, pozimi pa nama toplota ne bo uhajala skozi strešna okna. S tem bova tudi zmanjšali toplotne izgube in prihranili pri ogrevanju.«

Upravljanje elektrificiranih strešnih oken z dežnim senzorjem ji olajša tudi daljinsko odpiranje in zapiranje tako oken kot senčil: »Če imam odprta strešna okna in sem ves dan zdoma, sem popolnoma sproščena, saj vem, da se bodo v primeru dežja samodejno zaprla.«

Strah pred zamenjavo strešnih oken je bil odveč

Saša pravi, da je imela pred zamenjavo starih strešnih oken kar nekaj skrbi, saj si je predstavljala, da je to res velik poseg v prostor, ki bo tudi zelo dolgotrajen. »Verjela sem, da bom ob menjavi strešnih oken nekaj časa spala pod milim nebom. Strah me je bilo, da bo menjava trajala dolgo in da bom tedne, morda celo mesece brez doma. In nato je sledilo veliko presenečenje – vse se je zgodilo v enem samem dnevu,« se spominja.

FOTO: VELUX

Svetovanje je ključnega pomena

Priporočena izvajalca sta tako v pevkinem domu odstranila stara okna, pripravila večje odprtine za namestitev novih strešnih oken z boljšo izolacijo in poskrbela za notranjo obdelavo sten: »Še danes ne vem, kako jima je to uspelo, saj sta bila le dva. Dobri in strokovni izvajalci so ključnega pomena, saj lahko svetujejo, kaj je v danem prostoru izvedljivo in kaj ne,« pojasnjuje. Ob tem dodaja, da je pri izbiri velikosti strešnih oken in senčil popolnoma zaupala podjetju VELUX: »Njihovi strokovni svetovalci so me obiskali na domu, si ogledali stanje in pomagali pri najprimernejši izbiri za moj dom.«

Odkar so jima izvajalci zamenjali strešna okna, je minilo kar nekaj časa, vendar navdušenje ostaja: »Vsak dan, ko se z Ario zlekneva na kavč, se zaveva, kako nama je lepo.«

Izkoristite brezplačno svetovanje

Če ste se lotili prenove celotnega doma, le mansarde ali pa celo gradite hišo čisto od začetka, dovolite, da vam pri tem pomagajo strokovnjaki podjetja VELUX. Načrte gradnje in tlorise lahko delite z njihovimi strokovnimi sodelavci, saj vam bodo brezplačno svetovali in pomagali izbrati ustrezno rešitev za vaš projekt. Ne odlašajte in se čim prej prijavite na brezplačno svetovanje.

