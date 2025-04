Dražji illy, najkice, iphoni, pa tudi luksuz

Ameriške carine so povzročile nemir tudi med podjetji v modni in športni industriji, saj bo skoraj vsak kos, ki se prodaja v Združenih državah, deležen dodatnih dajatev. Po poročanju CNN namreč uvozijo več kot 98 odstotkov oblačil in približno 99 odstotkov obut­ve. Med imeni, o katerih se je najprej razširil glas o padcu vrednosti delnic – ta je strmoglavila za desetino –, so športni velikani Nike, Adidas in Puma.

Padec vrednosti delnic je doživelo tudi podjetje Apple, analitiki pa po poročanju Reutersa ocenjujejo, da bi pro­izvodni stroški iphonov na Kitajskem lahko narasli za od 30 do 40 odstotkov, kar bi lahko najdražje modele podražilo na več kot 2000 ameriških dolarjev (okoli 1800 evrov).

Čeprav so nekatere najprepoznavnejše ameriške blagovne znamke, med njimi tudi Nike, zaradi stopnjevanja političnih napetosti med Washingtonom in Pekingom svojo proizvodnjo iz Kitajske preusmerile v druge azijske države, kot je Vietnam, so se naučile, da tako rekoč ne morejo nikamor pobegniti, je za Reuters komentiral finančni analitik Simeon Siegel iz bančne skupine BMO. Ključni nabavni trgi za športna podjetja so namreč Vietnam (uvedena 46-odstotna carinska stopnja), Kambodža (49-odstotna), Bangladeš (37-odstotna) in Kitajska (po prejšnjih 20-odstotnih carinah povišanje še za 34 odstotnih točk).

Nike je v Vietnamu v lanskem poslovnem letu proizvedel polovico obutve in skoraj 30 odstotkov oblačil, Adidas pa 38 odstotkov obutve in skoraj 18 odstotkov oblačil. Po poročanju različnih medijev bodo številne blagovne znamke in trgovci na drobno morali izbirati med prevzemanjem stroškov, da bi obdržali cene, ali pa bodo te prenesli na kupce z zvišanjem cen, čeprav je že negotovost, kaj bo obsegal Trumpov carinski načrt, ob inflaciji vplivala na zaupanje ameriških potrošnikov. Minuli mesec je padlo na najnižjo raven od pandemije.

Spopad z višjimi stroški

ZDA so ene od največjih svetovnih porabnic oblačil in obutve, zaradi česar so zelo pomemben trg za ameriška in mednarodna podjetja. Tudi Evropa, za katero veljajo 20-odstotne carine, se bo morala pripraviti na posledice – tako kot njen najbolj privlačen luksuzni sektor. Višje carine bodo po mnenju nekaterih verjetno spodbudile luksuzne velikane, da se bodo zanašali na preizkušeno metodo: zvišanje cen, saj njihovih kupcev to običajno ne prizadene.

Toda po ocenah revije Fortune bodo posledice carin tudi za ta sektor precejšnje. Evropske luksuzne blagovne znamke namreč predstavljajo najmanj 70 odstotkov svetovnega trga luksuznih dobrin, njihov izvoz po ocenah Evropske unije znaša 260 milijard evrov na leto, kar je približno 10 odstotkov izvoza EU.

Med podjetji, ki naj bi jih najbolj prizadele, bi po mnenju analitikov lahko bil Kering, tudi zato, ker je odločno nasprotoval selitvi proizvodnje v ZDA, rekoč, da je vse, kar naredijo, »del evropske kulture«. Zato je vse, od Guccijevih luksuznih oblačil do torb Yves Saint Laurent, izdelano v Evropi, trenutno nimajo proizvodnje v ZDA.

Nasprotno je Keringov največji rival, konglomerat LVMH, ki je po poročanju Le Monda četrtino svoje prodaje, lani vredne kar 84,7 milijarde evrov, ustvaril v ZDA, že leta 2019 odprl tretjo tovarno v ZDA. Po poročanju CNN je eden od redkih z opazno proizvodnjo v ZDA.

Je pa res, da se je imperij Bernarda Arnaulta zamajal v prvih 70 dneh mandata ameriškega predsednika, saj se je po Trumpovi inav­guraciji tržna kapitalizacija oziroma vrednost LVMH znižala za 13 odstotkov, v enakem obdobju je francoski borzni indeks Cac 40 pridobil tri odstotke.

Nekatera evropska podjetja, na katera prisegajo potrošniki z višjimi dohodki, so nameravala zvišati cene še pred uvedbo ameriških carin. Pri Illycaffèju in Ferrariju bodo dvignili cene, saj pričakujejo, da bodo njihovi kupci lahko sprejeli zvišanje stroškov. Pri Lavazzi so dejali, da bi carine lahko pospešile načrte za širitev njihove pražarne v ZDA.

Giovanna Ceolini, vodja Confindustrie Accessori Moda, ki zastopa italijanska podjetja v industriji obutve, usnja, krzna in usnjarstva, je opozorila, da so ameriške carine prišle, ko se že spopadajo z višjimi stroški, zato se bojijo, da bo italijanska podjetja doletela upočasnitev povpraševanja. Bo pa vse odvisno od tega, ali so Američani za njihove izdelke vendarle pripravljeni plačati nekoliko več.