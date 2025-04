Kitajska: V trgovinskih vojnah ni zmagovalcev

Trumpova sprožitev trgovinske vojne, pri CNN jo imenujejo zgodovinska, je v svetu povzročila ogorčenje in razburjenje. S tem, kar naj bi po njegovem pomenilo začetek nastop zlate dobe za Ameriko, ki jo je napovedal ob svoji inavguraciji, ni prizanesel niti najtesnejšim partnerjem. Ti, med njimi Evropa, ki so jo doletele carine v višini 20 odstotkov, naglas izražajo nezadovoljstvo ter si želijo sodelovanja namesto trenj. V odgovor tako napovedujejo razne ukrepe, med njimi tudi povračilne, predvsem pa ščitenje lastnih interesov.

Ursula von der Leyen se danes mudi v Uzbekistanu, kjer bo v imenu EU sklenila strateško partnerstvo s Srednjo Azijo. »V današnjem svetu je to pomembneje kot kadarkoli prej,« je zapisala na X. FOTO: Vyacheslav Oseledko/AFP

»Splošne carine, ki so jih napovedale ZDA, so velik udarec za podjetja in potrošnike po vsem svetu. Evropa se je pripravljena odzvati. Vedno bomo zaščitili svoje interese in vrednote. Pripravljeni smo tudi sodelovati. In preiti od soočenja k pogajanjem,« je tvitnila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Po njenem mnenju je Trumpova poteza velik udarec za evropsko in svetovno gospodarstvo, ki bo prizadel na milijone ljudi, negotovost in protekcionizem pa bosta narasla.

»Ukrepali bomo mirno, previdno, postopno in enotno,« je pri tem dejal evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič ter za jutri najavil sestanek s predstavniki ameriške administracije.

Avstralski premier Anthony Albanese je carine označil za neupravičene, čeprav niso nepričakovane. Kljub temu da jih nima za prijateljsko dejanje, se Avstralija ne bo odzvala povračilno. Z nadaljnjimi koraki bo javnost seznanil v prihodnjih tednih. »Ne moremo nadzorovati izzivov, s katerimi se soočamo. Lahko pa določimo, kako se bomo odzvali. Avstralija se bo vedno odzvala tako, da bo branila svoje nacionalne interese,« je napovedal na tiskovni konferenci v Melbournu.

Keir Starmer je na Downing Streetu gostil okroglo mizo s ključnimi britanskimi gospodarstveniki. FOTO: Ben Stansall via Reuters

»Odločitve, ki jih bomo sprejeli v prihodnjih dneh in tednih, bodo temeljile le na našem nacionalnem interesu, interesu našega gospodarstva, interesu podjetij za to mizo in interesu zagotavljanja denarja v žepih delovnih ljudi,« pa so pri BBC citirali britanskega premiera Keira Starmerja.

Novi kanadski premier Mark Carney je poudaril, da bodo carine prizadele ameriško gospodarstvo ter vplivale na milijone Kanadčanov. »Proti carinam se bomo borili s protiukrepi, zaščitili bomo naše delavce in zgradili najmočnejše gospodarstvo v skupini G7,« je bil jasen, hkrati pa priznal, da je Trump kljub nekaterim carinam ohranil pomembne elemente trgovinskega sodelovanja obeh držav. Zaščito svojih podjetij in delavcev je napovedal tudi španski premier Pedro Sanchez.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se bo še danes v Elizejski palači srečal s predstavniki sektorjev, ki jih bodo carine najbolj prizadele, premier François Bayrou pa je izjavil, da je uvedba carin velikanska težava za Evropo in tudi »katastrofa« za Ameriko in Američane.

Nemški kancler Scholz se je danes v Berlinu srečal z jordanskim kraljem Abdulahom II. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Za nemškega kanclerja Olafa Scholza so carine napad na trgovinski sistem, za katerega ima zasluge prav Amerika. Poudaril je pomen sodelovanja namesto konfrontacije ter napovedal enoten odgovor Evrope, pozneje pa dodal: »Popolnoma očitno je: tudi če Evropa ne bi storila ničesar, bi to povzročilo gospodarske težave za ZDA. Vse so osnove ekonomije, o katerih lahko že sto let beremo v učbenikih o trgovinskih vojnah.«

Italijanska premierka Giorgia Meloni zagovarja izognitev trgovinski vojni, saj bi ta po njenem mnenju oslabila Zahod v primerjavi z drugimi globalnimi akterji. »Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi dosegli sporazum z Združenimi državami Amerike,« je poudarila.

Eden od »drugih globalnih akterjev« je seveda Kitajska, največja rivalka ZDA, ki so jo doletele kar 54-odstotne carine. »Kitajska temu odločno nasprotuje in bo sprejela protiukrepe za zaščito svojih pravic in interesov,« so sporočili s tamkajšnjega ministrstva za trgovino in dodali: »V trgovinskih vojnah ni zmagovalcev in protekcionizem nima izhoda. Kitajska poziva ZDA, naj nemudoma odpravijo enostranske carine ter ustrezno in enakopravno rešujejo razlike s svojimi trgovinskimi partnerji prek dialoga.«