Uvedba ameriških carin na skoraj ves uvoz iz drugih držav je pričakovano znižala cene delnic na svetovnih borzah, a so odzivi različni. Evropske borze so dan začele z več kot enoodstotnim padcem, toda to je precej manj, kot kažejo predhodni podatki za ameriške borze. Pocenile so se tudi vse delnica na Ljubljanski borzi.