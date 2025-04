V nadaljevanju preberite:

Carine so v zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji le redko omenjena davščina, zato smo poiskali odgovore na nekaj osnovnih vprašanj, kaj carine sploh so, zakaj jih države sprejemajo, kdo jih plačuje in kakšne so njihove posledice. Pa tudi, kako bomo trgovinsko vojno med ZDA in drugim svetom občutili v Sloveniji.