Dunajska tolažba za swiftije

Na Dunaju so po odpovedanih koncertih ameriške megazvezdnice Taylor Swift zaradi grožnje terorističnega napada poskrbeli za razočarane oboževalce, ki so že prišli ali pa so na poti v mesto z vseh strani sveta.

Dunajski mestni minister Christoph Wiederkehr, med drugim odgovoren za dunajska kopališča, je odredil, da imajo vsi imetniki vstopnic za katerega od koncertov v petek, soboto in nedeljo znižano vstopnino v dunajska kopališča (plačali bodo ceno otroške vstopnice, ki znaša 2,60 €). Nekoliko bodo celo priredili oziroma omilili kopališčni red, da bodo swiftiji lahko poslušali glasbo Taylor Swift. Kopališče Gänsehäufel pa bo imelo celo Swift-kotiček, da se bodo njeni oboževalci res počutili dobrodošle.

Iz muzeja Albertina so prav tako sporočili, da si lahko vsi imetniki vstopnic brezplačno ogledajo razstave na vseh treh lokacijah.

Brezplačen vstop za vse imetnike vstopnic je na voljo tudi v muzejih mesta v petek, soboto in nedeljo. Mozarthaus Vienna, Haus der Musik, Kunst Haus Wien in Judovski muzej se prav tako veselijo, da bodo sprejeli veliko swiftije. Brezplačen je tudi vstop na stalno razstavo novega dunajskega muzeja.

Swiftiji na Dunaju pojejo pevkine pesmi, si izmenjujejo zapestnice prijateljstva in tolažijo drug drugega. FOTO: Reuters

Napovedujejo tudi več zabav. Jutri od 23. ure naprej bo v legendarnem dunajskem Camera klubu velika zabava z največjimi uspešnicami zvezdnice. Vsi imetniki vstopnic za koncerte imajo danes, jutri in v soboto prost vstop v dunajski klub U4, pod geslom Bodimo zlomljenih src skupaj... Zaplesali bodo ob pevkini glasbi in si izmenjevali zapestnice.

Tri dni (od 8. do 10. avgusta) bo Swiftie parti na strehi Das Loft hotela s 360-stopinjskim razgledom na mesto. Oboževalce pevke čaka tudi veriga burgerjev, trgovina s slovitimi kristali, kavarne in še in še ...Mesto bo torej do sobote v znamenju koncertov, ki jih ni bilo, a se zdi, da bo vse mesto en sama velika arena.