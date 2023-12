Dunajski Hans bo smučal in pika

Česar se mali Hans ni naučil, se Hans ne bo nikoli naučil. Ta pregovor je zadnja leta slišati kot izraz strahu tradicionalno gospodarsko močne avstrijske zimskošportne panoge. Zato se v Avstriji trudijo na različne načine približati smučanje mladim, jih motivirati, da vzljubijo ta šport in rekreacijo. Tudi na Dunaju, kjer ni ­veliko smučišč.

Želja po smučanju?

Več trendov negativno vpliva na prihodnost zimskega smučarskega turizma, poslovanje hotelov, gostinstva, žičničarjev, proizvajalcev in izposojevalcev šport­ne opreme ter drugih ponudnikov za tiste, ki radi preživljajo zimske počit­nice na snegu. Zimske počitnice, predvsem smučarske, so vse dražje. Precej dražje so od poletnih, delno zaradi visokih cen prenočitev in (izposoje) opreme, zagotovo pa zaradi visokih cen smučarskih vozovnic, ki vsakega zimskega gosta stanejo več deset evrov na dan. Povrhu tega se v Avstriji vse manj mladih nauči smučati. Prebivalstvo v državi narašča, vendar zaradi priseljevanja. Vse več družin nima ne tradicije ne želje po smučanju na snegu.

Mesto Dunaj in Dunajska smučarska zveza sta se za letošnjo zimo odločila zagnati projekt Wiener Skiwiesn (Dunajski smučarski travniki). Fotografiji Markus Wache

Mesto Dunaj in Dunajska smučarska zveza sta se za letošnjo zimo odločila zagnati projekt Wiener Skiwiesn (Dunajski smučarski travniki). Od sredine novembra do sredine februarja prihodnje leto lahko učenci dunajskih šol smučajo na smučišču, tudi če ni snega. Smučanje na plastičnih podlagah oz. preprogah na hribu Hohe Wand (Visoka stena; v 14. mestni četrti na zahodnem robu mesta, v Dunajskem gozdu) ne zahteva nizkih temperatur zraka.

V avstrijski prestolnici je na začetku decembra zapadlo deset centimetrov snega, a se ni dolgo obdržal. Podnebne spremembe so krive za vse manj snežnih dni. Zadnja leta se dunajski šolarji niso mogli učiti smučati v mestu. Dunajska smučarska zveza je v sodelovanju z dunajskim Magistratom 51 (za šport) zasnovala projekt Wiener Skiewiesn, v okviru katerega lahko vsak razred dunajskih osnovnih šol dva dni preživi na Hohe Wandu in se uči smučati na posebni podlagi, podobni tisti, na kateri smučarski skakalci poleti trenirajo na skakalnicah.

Zaposleni v mestni upravi so pomagali postaviti preproge na progi, zaradi katerih ima smučišče posebno vlečnico, imenovano Čarobna preproga. Otroci na Hohe Wandu dobijo smuči ali deske za deskanje na snegu, čelade in drugo opremo za tečaj. Cena dvodnevnega tečaja na otroka je 30 evrov, vključno z izposojo opreme. Tako so razbremenjeni gospodinjski proračuni, saj ni jim treba plačati večdnevnih smučarskih tečajev zunaj Dunaja, bivanja, hrane, potovanja ...

Neodvisni od snega

Christoph Wiederkehr, podžupan Dunaja in dunajski deželni minister za šport, je poudaril, da je ta projekt del širše akcije, imenovane Wiener Bildungschancen (Dunajske izobraževalne možnosti), v okviru katere dunajske šole prejmejo več denarja za dejavnosti, kot so smučarski tečaji na Wiener Skiwiesn. »Tako šole in starši nimajo nobenih stroškov. Ponudba Wiener Bildungschancen vključuje poklicno orientacijo, medijsko pedagogiko, pouk o naravi, antirasizmu, ekonomsko in finančno izobraževanje, športno rekreacijo in še marsikaj.«

Roland König, predsednik Dunajske smučarske zveze s približno 60 šport­nimi klubi in 3600 člani, je dodal, da jih projekt Wiener Skiwiesn veseli iz več razlogov. »Najprej zaradi zdravja otrok, ki jim smučanje koristi. Lahko tudi pokažemo, da so zimski športi prijazni do okolja, kar se nam zdi – še posebej danes – nepogrešljiv pogoj. Ne nazadnje nam je smučanje kot šport posebno pri srcu.«

Neodvisnost od snega in nizkih temperatur omogoča posebna podlaga, izdelek italijanskega podjetja Neveplast. Vanjo so vložili četrt milijona evrov. Preproga je izdelana iz recikliranih plastičnih materialov. Skupno so potrebovali dobrih 1500 kvadratnih metrov te površine, da bi na Hohe Wandu naredili več majhnih smučišč. Vsako je dolgo od 20 do 30 metrov.

V dunajski mestni upravi za šport so povedali, da je doslej za smučanje na Wiener Skiwiesn prijavljenih 78 šolskih razredov s skupno 1800 otroki. Dunaj organizira še en podoben program zunaj mesta, v spodnjeavstrijskem kraju St. Corona am Wechsel, približno 70 kilometrov južno od avstrijske prestolnice. Tam je za smučanje na plastičnih preprogah prijavljenih 50 šolskih razredov, skupaj 1200 učencev.