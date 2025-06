V nadaljevanju preberite tudi:

Eden od sloganov avstrijske prestolnice – Dunaj je drugačen – se potrjuje­ tudi to poletje. Za razliko od zvezne vlade, v kateri so druga violina, socialni demokrati na Dunaju še naprej vladajo tudi po deželnih volitvah. Mesto je tudi to poletje pripravilo bogato kulturno ponudbo, brezplačne za širšo javnost, domačine in turiste.