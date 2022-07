Eno kepico pikačuja, prosim

Poletje je tu in z njim že drugi vročinski val. Ob takšnih dnevih se seveda lahko ohladimo tudi s sladoledom. V večini ljubljanskih kavarn je treba za kepico sladoleda v povprečju odšteti 2,40 evra, drugod po državi, predvsem v manjših krajih, pa jo lahko dobite za 1,50 evra. Več sicer zaračunajo za premium ali posebno ponudbo, ki vključuje veganske okuse, sladoled brez laktoze in stoodstotne sadne okuse. Veliko prodajalcev sladoleda ponuja kepico s kombinacijo dveh okusov in dodatke, kot so prelivi in posipi z oreški, bomboni, suhim sadjem ...

Tako so v znani ljubljanski kavarni Zvezda povedali, da se je kepica sladoleda v zadnjih dveh letih podražila skoraj za evro. Kavarne v središču mesta sicer najpogosteje strežejo turistom, med Ljubljančani pa največ sladoleda kupijo družine z majhnimi otroki. Najbolj priljubljeni okusi so mango, malina, čokolada, jogurt in limona. Mladi najraje obiščejo kavarni Vigò ali Cacao, saj menijo, da imajo največjo izbiro sladoleda in najboljši okus. Vigò ponuja posebne okuse, kot so vigo, amorino in cheesecake, vse pripravljene v kavarni. Gostom najljubši je sladoled z enakim imenom kot slaščičarna, ki vsebuje kombinacijo svežega sira maskarpone, lešnike, nutello in čokoladni posip.

Znani okusi, nenavadni okusi: imen je na desetine, kaj pomenijo, pa je odvisno od lokala. FOTO: Uroš Hočevar

Nove in nove vrste

V Cacau prodajo največ sladoleda z okusom arašidove kreme, med drugim tudi kinder maxi king, oreh s figo in tiramisu. V kavarni Zvezda pa vsako sezono predstavijo vsaj eno novo vrsto sladoleda, letos je med njimi okus praženi mandelj, ki je hitro postal priljubljen. Slaščičarna med drugimi ponuja tudi veganske sladolede, izdelane z rastlinskim mlekom, ali pa imajo skoraj stoodstotni delež sadja. V kavarni Pločnik imajo med bolj znanimi okusi prav tako tudi bolj nenavadne sladolede, kot sta modro nebo in pikachu. Ob vročih dnevih ljudje najraje kupijo limonin sorbet, ker, kot pravijo, je najbolj osvežilen in ne prenasiten.

Veganski? Veganski sladoled je najpogosteje izdelan na osnovi kosovega, sojinega ali ovsenega pripravka. Navadno vsebuje manj sladkorja kot običajni mlečni sladoled in ima nižjo energijsko vrednost. Stoodstotni sadni sladoled je tudi veganski in je opredeljen kot najbolj zdrav mrzel posladek.

Največ okusov sorbeta strežejo v kavarni Vrt Lili Novy blizu parka Tivoli, kjer je najbolje prodajani okus maline in gozdnih sadežev. Tam najpogosteje strežejo meščanom, saj je lokacija mirna in manj turistična.

V trgovinah pri zamrzovalniku s sladoledi nastopi tudi nostalgija. FOTO: Jure Eržen

Nekatere sladolednice pa danes strežejo predvsem točeni sladoled. Tako denimo v Ice Cream baru Grefino omogočajo obiskovalcem, da si sami sestavijo svoj okus in sladoled posujejo s ponujenimi dodatki. Pekarna Domača peka streže samo čokolado in vanilijo, v katerih so mnogi prepoznali okus izpred desetletij, ko so bile naprave za to vrsto sladoleda bolj pogoste. Če iščete cenejši sladoled, pa vseeno dobrega okusa, lahko obiščete restavracijo s hitro prehrano McDonalds, saj tam ponujajo široko izbiro točenega sladoleda z različnimi okusi in prelivi. V sladolednici Ice Wave sladoled pripravijo pred vami. Začnejo z mlečno osnovo, ki ji dodajo mešanico okusov, sladoled nato nasekljajo in premešajo na mrzli plošči. Ko je pripravljen, ga na tanko razmažejo in s strgalom naredijo »vale«, nato pa ga postrežejo v lončku. Ta vrsta priprave sladoleda izvira iz Tajske, kjer kar na ulici pripravljajo zmrznjene rolice za turiste.

FOTO: Promocijsko gradivo

Najbolj priljubljeni družinski sladoled V Sloveniji je najbolj priljubljen družinski sladoled Planica, ki ga Ljubljanske mlekarne izdelujejo že od leta 1974. Spomladi so izvedli anketo in Slovence vprašali, kateri okus jim je najljubši. Zmagala je čokolada z 41 odstotki glasov, sledila je vanilija s 36 odstotki in nato jagoda s 23 odstotki. Ob tej priložnosti so omejeni čas prodajali Najbolj slovensko Planico, izdelano po novem razmerju.

Prodajo pospeši vročina

Tudi v trgovinah se zamrzovalniki s sladolednimi banjicami praznijo hitreje. Pri Hoferju se najbolje prodajajo paketi kornetov in sladoledov na palčki ter sladoledi z nostalgičnim pridihom, torej dobre stare znamke. Prav tako opažajo večje zanimanje za alternative, kot so veganski sladoledi in sladoledi z manj sladkorja. Posebej so priljubljeni tudi sladoledi slovenskih proizvajalcev. Zaradi omenjenih trendov je ponudba na tem področju v primerjavi z lansko večja, še pojasnjujejo v Hoferju. V Sparu prav tako beležijo odlično prodajo sladoledov, celo boljšo kot lani. Najbolj priljubljene so blagovne znamke sladoledov Ljubljanskih mlekarn, Quattro in Leone oziroma Alive. Opažajo dva ključna trenda: poseganje po domači proizvodnji ter vedno večjo priljubljenost bio in veganskih sladoledov. V Mercatorju so kot običajno ponudbo prilagodili poletju, prodajo sladoleda namreč pospeši suho vreme z visokimi temperaturami, zato v trgovinah povečajo prostor za zamrzovalne omare. Glavnina sladoledov je pri njih slovenske proizvodnje, kupci pa najbolj povprašujejo po družinskih ali večjih pakiranjih, bio sladoledih, sladoledih brez laktoze in tistih, ki so narejeni iz rastlinskih in sadnih sestavin.