Na Evrovizijo potuje Klemen

Na RTV Slovenija so nocoj izbirali slovenskega predstavnika za letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije, ki bo maja v švicarskem Baslu. V oddaji Ema se je predstavilo dvanajst skladb, do finalne pesmi pa sta vodila dva kroga izbiranja, ki sta ustoličila novega zmagovalca: Klemna Slakonjo oziroma Klemna, kot se glasi njegovo umetniško ime, ki se je predstavil s skladbo How Much Time Do We Have Left.

Gostitelja izbora, lanskoletna predstavnica Slovenije Raiven in Gregor Strasbergar Štras iz skupine MRFY, sta izpostavila, da se je v zadnjih letih na Evroviziji vzpostavil vzorec: dve leti zapored se slovenski izvajalci uvrstijo v finale, nato pa dve leti ostanejo brez njega. Glede na to, da so Joker Out in Raiven nazadnje nastopili v finalu, bi lahko sklepali, da letošnji izbor ne bo imel posebne teže, a kot sta voditelja potolažila nastopajoče: »To so samo dejstva.«

Klemen se je kljub tem »dejstvom« razveselil, ko ga sta ga voditelja razglasila kot zmagovalca superfinala, v katerem se je pomeril z July Jones, ki se je predstavila s skladbo New religion. V prvem krogu je namreč glasovalo pet petčlanskih žirij: žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska žirija, radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju pesmi Evrovizije.

July Jones se je predstavila s skladbo New religion. FOTO: Adrian Pregelj

V drugi krog se sta se uvrstili skladbi, ki sta imeli najvišja seštevka ocen po glasovanju petih žirij, o zmagovalni pa so odločali izključno gledalci in poslušalci. Izbrali so skladbo How Much Time Do We Have Left, v kateri je Klemen Slakonja opisal občutke, ki jih je doživljal, potem ko so njegovi srčni izbranki Mojci Fatur diagnosticirali težko bolezen. »Takrat mi je v glavi najbolj odmevalo vprašanje, koliko časa nama je sploh še ostalo. Temu je sledil niz odločitev, lahko bi rekli sledenja srcu. Med drugim sva oba pustila službi v gledališču, predvsem pa sem sam pozornost usmeril h glasbenemu ustvarjanju in petju. V glasbeno ustvarjanje me je močno vleklo in v zadnjih šestih letih in pol sem veliko nastopal z bandom, kjer je šlo bolj za glasbene stand up predstave z imitacijami, včasih s prebliski z resnejših pesmi,« je pred kratkim povedal za Ono plus.

»Kljub temu da je zelo osebna, je hkrati univerzalna. Zdi se mi, da človeka na nezavednem nivoju pozove k premisleku, kaj je tisto, kar je zares pomembno v času, ki nam je dan,« je opisal svojo pesem.

Klemen v prvem polfinalu

Po izboru petčlanske komisije so se poleg Klemna in July Jones s svojimi skladbami predstavili še Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Žan Videc, ANNA, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI. Med izvajalci je bilo precej novih obrazov, ki na Emi še niso nastopili – med njimi tudi zmagovalec, ki pa je Emo že večkrat vodil.

Že zdaj je znano, da bo Klemen v Baslu nastopil v prvi polovici prvega evrovizijskega polfinala, torej 13. maja.