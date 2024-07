Fizioterapija pri revmatskih boleznih. Kako ublažiti simptome?

Ste že kdaj slišali za revmatske bolezni in razmišljali, ali obstajajo neinvazivne metode za lajšanje njihovih simptomov? Se sprašujete, ali je fizioterapija prava izbira zdravljenja za vas?

Ne glede na resnost vaše bolezni lahko pravilna fizioterapevtska obravnava pomembno izboljša kakovost vašega življenja. Na kakšen način, vam razkrijemo v nadaljevanju, kjer bomo predstavili ključne korake in tehnike, ki vam lahko pomagajo doseči večjo samostojnost in bolje obvladovati svoje težave.

Revmatske bolezni so velika skupina obolenj, ki prizadenejo sklepe, mišice, kosti, vezivno tkivo in druge dele telesa. So posledica imunskega odziva telesa, ki napade lastna tkiva, kar lahko povzroča simptome, kot so:

- vnetje

- bolečine

- otekanje.

Čeprav natančni vzroki za njihov nastanek niso povsem znani, so v ozadju tako genetski kot okoljski dejavniki. Ali ste vedeli, da od 9,8 do 33,2 odstotka ljudi v splošni populaciji pestijo različne revmatske bolezni? Ker so precej pogoste, je bistvenega pomena, da jim namenimo ustrezno pozornost in poskrbimo za primerno obravnavo.

Revmatske bolezni precej vplivajo tudi na vsakodnevno funkcionalnost obolelega, zato veliko vlogo pri zdravljenju igra fizioterapija, ki pripomore k boljšim in hitrejšim rezultatom ter posamezniku omogoči čim kakovostnejše življenje kljub bolezni.

Če ste že kdaj trpeli zaradi revmatskih težav oz. se z njimi spopadajo vaši bližnji, vas vabimo k nadaljnjemu branju, saj boste izvedeli, kakšni so inovativni pristopi zdravljenja in lajšanja revmatskih simptomov, ki jih ponuja naša klinika Medicofit.

FOTO: Medicofit

Katere bolezni so revmatske in kako jih prepoznati?

Med revmatske bolezni spadajo revmatoidni artritis, osteoartritis, ankilozirajoči spondilitis, sistemski lupus eritematozus, protin, fibromialgija in nekatere druge.

Prepoznamo jih po različnih simptomih, ki se lahko razlikujejo glede na specifično bolezen. Kljub temu obstajajo nekateri splošni znaki in simptomi, o katerih poročajo naši pacienti:

Bolečine v sklepih: Kronične bolečine v sklepih so pogosto značilen znak revmatskih bolezni. Bolečina se lahko pojavlja na več sklepih hkrati ali pa je lokalizirana na določenem predelu.

Oteklina: Sklepi otečejo in pordijo, na dotik so občutljivi.

Togost: Značilen je pojav togosti sklepov, zlasti zjutraj ali po daljšem obdobju neaktivnosti.

Zmanjšana gibljivost: Revmatske bolezni lahko privedejo do omejene gibljivosti sklepov.

Splošna utrujenost: Bolniki pogosto poročajo o splošni utrujenosti in izčrpanosti, ki ni povezana le s telesno aktivnostjo.

Drugi simptomi: Izpuščaji, vročina, otrplost ali mravljinčenje v okončinah, težave z dihanjem in prebavo, slabost.

FOTO: Medicofit

Vloga fizioterapije pri revmatskih boleznih?

Fizioterapija igra ključno vlogo pri celostni obravnavi revmatskih bolezni, saj je osredotočena na izboljšanje gibljivosti, lajšanje bolečin in povečanje funkcionalnosti posameznika.

Z individualiziranim pristopom in uporabo različnih terapevtskih tehnik se osredotoča na specifične potrebe posameznika.

V kliniki Medicofit ne lajšamo le simptomov revmatskih bolezni, temveč si prizadevamo tudi za celostno izboljšanje stanja naših pacientov. S poudarkom na dolgoročnih rezultatih jih naučimo ključnih veščin za kakovostno življenje kljub bolezni.

FOTO: Medicofit

Kako paciente z revmatskimi boleznimi obravnavamo v kliniki Medicofit?

V kliniki Medicofit fizioterapijo bolnikov z revmatskimi boleznimi izvajamo celostno, pri čemer se prilagodimo potrebam in stanju vsakega pacienta. Obravnava poteka v več korakih.

Naši izkušeni fizioterapevti pri vsakem bolniku najprej opravijo celostno oceno. Izvede se zdravstvena anamneza ter ocenijo funkcionalna sposobnost in omejitve gibanja, poleg tega se upošteva tudi druge pomembne informacije, ki so ključne za oblikovanje ustrezne terapije.

Na podlagi ocene fizioterapevt pripravi individualiziran načrt terapije, ki vključuje različne terapevtske tehnike in vaje, namenjene lajšanju bolečin, izboljšanju gibljivosti, okrepitvi mišic, izboljšanju ravnotežja in drugim specifičnim ciljem, ki jih ima pacient.

V kliniki Medicofit izvajamo terapijo s široko paleto najnovejših terapevtskih metod in pripomočkov, ki nam omogočajo doseganje najboljših rezultatov.

Poleg terapevtskega dela fizioterapevti paciente tudi izobražujejo o pomenu redne vadbe, pravilne telesne drže, samopomoči pri obvladovanju bolečin in drugih ključnih vidikih edukacije.

FOTO: Medicofit

Kaj vključuje fizioterapija?

V naši kliniki Medicofit se osredotočamo na celostno obravnavo revmatskih bolezni, pri čemer izkušeni fizioterapevti igrajo ključno vlogo pri predpisovanju ustreznih terapevtskih ukrepov. Za najučinkovitejšo metodo velja vadba, ki jo priporočamo kot temeljno terapijo.

Vadba ne pripomore le k večji gibljivosti sklepov in krepitvi mišic, temveč ugodno vpliva tudi na psihično počutje vadečega in spodbuja sproščanje endorfinov, naravnih analgetikov.

Posebno pozornost namenjamo vajam za moč, saj najnovejše raziskave kažejo na njihove pozitivne učinke pri zmanjševanju števila prizadetih sklepov, izboljšanju funkcionalne sposobnosti in zmanjšanju invalidnosti pri pacientih z revmatskimi boleznimi.

Poleg vadbe v sklopu fizioterapije uporabljamo tudi elektroterapijo HiTop, ki se je izkazala kot učinkovita pri zmanjševanju bolečin, izboljšanju gibljivosti in zmanjšanju vnetja. Pri umirjanju vnetja sklepov si pomagamo s terapevtskim laserjem, terapijo TECAR in številnimi drugimi sodobnimi tehnikami.

Smernice in nasveti za pomoč

Poleg fizioterapije lahko za obvladovanje nekaterih revmatskih simptomov z aktivnim načinom življenja veliko naredite tudi sami, zato vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj smernic in napotkov, kako lahko gibanje postane vaša vsakodnevna rutina:

Načrtovanje: V dnevu si določite čas za izvajanje predpisanih vaj in jih vključite v svoj urnik. S tem zagotovite doslednost in zmanjšate možnost izostanka.

Redna dnevna aktivnost: Poleg načrtovanih vaj vključite več gibanja tudi v svojo dnevno rutino, npr. hojo, plavanje ali jogo.

Samooskrba: Naučite se nekaterih tehnik samomasaže, raztezanja in sprostitve, ki vam lahko pomagajo pri obvladovanju bolečin in ohranjanju gibljivosti.

Udobno okolje: Poskrbite, da bo vaš prostor za vadbo udoben, dobro osvetljen in dobro prezračen, da boste vaje lažje izvajali.

Pozitiven odnos: Ohranite pozitivno naravnanost in vztrajnost ter se zavedajte, da je redna telesna aktivnost ključna za izboljšanje kakovosti življenja pri vaših težavah.

Če si želite izboljšati svoje počutje in premagati ovire, ki jih prinašajo revmatske bolezni, vas vabimo, da obiščete našo kliniko Medicofit, kjer vam bomo s strokovno fizioterapevtsko obravnavo pomagali doseči zastavljene cilje in povrniti kakovost življenja, ki si jo zaslužite!

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit