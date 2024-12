Frančišek dobil prvi električni papamobil

Papež Frančišek je včeraj dobil prvi električni papamobil. Prehod na električno vozilo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v skladu z usmeritvami papeža, ki je skrb za okolje izpostavil kot eno glavnih tem svojega papeževanja.

Prirejena različica mercedesa razreda G ima dvignjen sedež pod stekleno zaščito, s katerega lahko poglavar Katoliške cerkve pozdravi množice vernikov. Biserno beli papamobil z registrsko oznako SCV1 (Država mesta Vatikan 1) poganja električni motor, prilagojen posebej nizkim hitrostim, ki jih papež potrebuje za javne nastope. Posebnosti vozila, kot sta vrtljivi sedež in notranjost papamobila, so izdelane ročno.

Vozilo so pri nemškem proizvajalcu Mercedes razvili v tesnem sodelovanju z Vatikanom posebej za papeževe potrebe. Po poročanju Vatican News so pri tem precejšnjo pozornost namenili ničelnim izpustom toplogrednih plinov. Vatikan si je namreč postavil cilj, da bodo do leta 2030 vsa vozila Svetega sedeža popolnoma brez emisij.

Frančišek sicer pogosto poziva k ukrepanju proti podnebnim spremembam. V svoji encikliki Laudato Si iz leta 2015 je pozval svet k skupnemu delovanju za zaščito »skupnega doma«. Leta 2023 je kritiziral počasno podnebno ukrepanje, nato pa se je kot prvi papež osebno udeležil podnebnih pogajanj Združenih narodov.

Novi papamobil sicer po poročanju AFP ni prvo električno vozilo, ki ga uporablja Vatikan. Francoski proizvajalec avtomobilov Renault je namreč leta 2012 podaril električni avtomobil Frančiškovemu predhodniku Benediktu XVI.