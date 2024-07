Papež Frančišek prihaja tudi med Slovence

V nadaljevanju preberite:

Papež se bo v nedeljo po programu v Trstu zadrževal od osme ure zjutraj, ko bo s helikopterjem priletel pred kongresni center v tržaškem starem pristanišču. Ob 10.30 bo sledila maša na osrednjem tržaškem trgu, ob predvidoma 12.30 bo helikopter s svetim očetom poletel s tržaškega pomola Audace proti Vatikanu. Z obiskom bo zaznamoval in obenem sklenil 50. socialni teden katoličanov, ki ga mesto v zalivu gosti od srede.

Tržaške maše, ki jo bo daroval papež Frančišek, se bodo udeležili tudi najvišji cerkveni dostojanstveniki iz Slovenije, in sicer nadškof in metropolit Stanislav Zore, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje, ljubljanska pomožna škofa dr. Franc Šuštar in dr. Anton Jamnik ter koprski škof dr. Jurij Bizjak.

Kaj pravi delegatka socialnega tedna Neva Kravos? Ali bo med mašo tudi slovenska beseda in pesem?